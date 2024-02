Brasil amplia extensão de rios economicamente navegáveis

Estudo bianual da Antaq registra aumento de 958 km nas hidrovias destinadas ao transporte de mercadorias e de pessoas

Ministério dos Portos e Aeroportos quer impulsionar transporte hidroviário; na imagem, o Porto de Manaus (AM) Sérgio Lima/Poder360 – 4.set.2021

Eric Napoli 2.fev.2024 (sexta-feira) – 0h19



A Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) aprovou nesta 5ª feira (1º.fev.2024) um estudo que aumentou em 958 km as hidrovias economicamente navegáveis no Brasil em 2022 em relação ao que havia em 2020. O aumento foi de 5%

O levantamento, que utilizou dados de 2022, indica uma extensão total de 20.100 km de vias utilizadas para transporte de cargas e passageiros no país.

Apesar desse aumento, o Brasil ainda está longe de atingir todo seu potencial hidroviário. Segundo a agência reguladora, o país tem cerca de 41.100 km de rios navegáveis. Com a atualização, a relação entre a malha hidroviária e de potencial passou de 45% para 48%.

Uma das ações que pode impulsionar esse transporte é a criação da Secretaria Nacional de Hidrovias, que deve ser instalada pelo Ministério de Portos e Aeroportos depois do carnaval.

Antes da formalização da nova secretaria, o ministério e a Antaq lançaram em outubro o Plano Geral de Outorgas Hidroviário.

O documento visa a estimular a expansão e o desenvolvimento do modal hidroviário no Brasil, ampliar a competitividade e atrair investimentos para hidrovias estratégicas no país.