Brasil cai duas posições no ranking de desenvolvimento humano da ONU

O Brasil caiu duas posições no ranking de desenvolvimento humano das Nações Unidas, passando da 87ª posição em 2021 para a 89ª em 2022. A informação aparece nos dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), nesta quarta-feira, 13. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país ficou em 0,760, considerado elevado pelo Pnud. Houve uma melhora em relação ao ano anterior, refletindo os impactos da pandemia de Covid-19, com a expectativa de vida subindo de 72,8 para 73,4 anos. Apesar da melhora, o Brasil ainda não alcançou o patamar pré-pandemia, com a expectativa de vida em 75,3 anos em 2019. A renda per capita também aumentou de US$ 14.370 para US$ 14.615 ao ano. O indicador de educação apresentou retrocesso, com a expectativa de escolaridade caindo de 15,59 para 15,58 anos.

O Pnud destaca que o Brasil e outros países enfrentaram quedas nas posições do ranking devido às crises globais, especialmente a pandemia. No entanto, nos últimos anos, o Brasil teve um crescimento significativo, o que pode se tornar uma tendência para os próximos anos. A agência da ONU ressalta que a América Latina e o Caribe foram as regiões com maior queda nos índices de Desenvolvimento Humano entre 2019 e 2021. Michelle Muschett, do Pnud, explica que as crises globais impactaram a região de forma mais intensa devido às profundas desigualdades e ao crescimento econômico volátil. Apesar da leve recuperação dos índices em 2022, a América Latina e o Caribe ainda enfrentam desafios significativos em relação ao desenvolvimento humano.

