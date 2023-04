Brasil campeão sub-17 e sub-20: a base parece que vem forte

Pouco mais de dois meses depois de conquistar o Sul-Americano sub-20, na Colômbia; o Brasil ganhou também o Sul-Americano, sub-17, disputado no Equador.

A conquista do título aconteceu nesse domingo (23/4), após vitória de 3 x 2 sobre a Argentina, garantindo vaga no Mundial da categoria.

Em tese, podemos dizer que a base vem forte. Ao contrário da Argentina, por exemplo, que foi lanterna do sub-20 e ficou apenas em terceiro no sub-17.

Nesse time sub-17, os maiores destaques foram Kauã Elias (Fluminense) e Rayan (Vasco), artilheiros do torneio, mas quem ganhou maior visibilidade na mídia foi Riquelme, do Palmeiras, uma promessa de 17 anos que assinou recentemente contrato com o clube:

“Obrigado meu Deus, a favela venceu”, postou no seu perfil oficial do Instagram, em outubro passado.

Na mídia argentina, Riquelme, por razões óbvias, gerou centenas de comentários. Os jornalistas lembram, por exemplo, que, dez anos atrás, o Palmeiras quase chegou a contratar o Riquelme verdadeiro – que certamente inspirou os pais do garoto brasileiro.

Acabou não dando certo. Mas agora o Verdão tem o seu Riquelme. E ele é bom de bola.

