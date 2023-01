Brasil deve registrar 45 mil novos casos de câncer de cólon por ano, diz Inca

Uma nova estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, aponta que o Brasil deverá registrar por ano 704 mil novos casos de câncer até 2025, principalmente no Sul e Sudeste. Os tipos de maior incidência sobre a população são de pele, de mama (nas mulheres) e de próstata (nos homens). A projeção indica ainda cerca de 45 mil novos casos ao ano de câncer de intestino, que acometeu o Rei Pelé e foi detectado na cantora Preta Gil. A oncologista Suelen Martins alerta sobre a necessidade da realização de exames para prevenção e diagnósticos precoces. “O câncer de cólon retal é um tumor que pode ser detectado precocemente e até mesmo antes dele se desenvolver, através do exame de rastreamento. Mesmo pacientes que não tenham histórico familiar ou sintomas, é necessário que realize, acima de 45 anos, uma colonoscopia”, diz a oncologista. O número projetado de casos é expressivo e o cenário foi agravado pela pandemia de coronavírus já que, naquele período, muitas pessoas deixaram de realizar exames. Comportamentos associados a urbanização, sedentarismo, sobrepeso e obesidade, consumo de álcool, tabaco e ingestão de alimentos processados, além de uma dieta ruim aumenta o risco de câncer colón retal.

*Com informações do repórter Daniel Liam