Brasil passa por processo para voltar a ser país livre do sarampo

O Brasil passa por um processo para voltar a ser um país livre do sarampo, um ano depois de sair da condição de “endêmico” para a doença, ou seja, parou de ter casos de sarampo regularmente. Nos próximos dias uma comitiva da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) visitará o país para continuar a análise técnica.

Em 2016, depois de não registrar nenhum caso de sarampo, o Brasil obteve o certificado de eliminação do vírus. Três anos depois, em 2019, o país perdeu o status, em meio a um surto da doença em vários estados.

Em 22 das 27 unidades da federação, houve aumento da aplicação da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo, o imunizante ultrapassou a meta de 95% de cobertura. Em 2022, durante o governo Bolsonaro, nenhum estado alcançou o objetivo.

A pior cobertura vacinal aconteceu em 2022 no Distrito Federal, com apenas 61%. Agora, está com 91% de imunização para a tríplice viral.