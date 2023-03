Sam Neill, astro de Jurassic Park, revela batalha contra o câncer

Estrela do filme Jurassic Park, Sam Neill (foto em destaque) revelou que está lutando contra um câncer. O ator afirmou que está em tratamento contra um linfoma angioimunoblástico de células T desde o ano passado.

Ao jornal The Guardian, o ator comentou sobre a falta de trabalho após o diagnóstico:

“Eu me vi sem nada para fazer. E eu estou acostumado a trabalhar. Eu adoro trabalhar. Adoro ir para o trabalho. Adoro estar com pessoas todo o dia e curto a companhia humana, a amizade, essas coisas. E de repente fui privado disso. E pensei: ‘O que vou fazer?’”.

“Nunca tive a intenção de escrever um livro. Mas enquanto eu continuava escrevendo, eu percebi que isso estava realmente me dando uma razão para viver e eu ia para a cama pensando: ‘Vou escrever sobre isso amanhã… isso vai me divertir’. Não poderia ter passado por isso sem nada para fazer”, disse Neill, que vai lançar a autobiografia Did I Ever Tell You This na próxima semana.