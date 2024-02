O Brasil possui mais estabelecimentos religiosos do que escolas e hospitais juntos. É o que apontam dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira, 2. Segundo os dados, o país conta com 579,8 mil espaços religiosos, enquanto os de ensino totalizam 264,4 mil e os de saúde somam 247,5 mil. No que diz respeito à religião, as cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro se destacam. Dos 10 municípios brasileiros com maior presença de estabelecimentos de religião em relação à população, 8 estão localizados no Estado. Itaboraí, localizada a 52 km da capital fluminense, possui a maior presença de estabelecimentos religiosos em relação à população, com 1 para cada 158 pessoas. Ao todo, o município soma 1.423 espaços religiosos e uma população de 224,3 mil habitantes. Por sua vez, Magé e Nova Iguaçu, também na região metropolitana do Rio, ocupam a segunda e terceira posição no ranking, respectivamente. Magé possui um estabelecimento religioso para cada grupo de 161 pessoas, enquanto Nova Iguaçu, um para cada grupo de 188 habitantes.

Já a cidade catarinense de Blumenau é a que possui a menor proporção, com um templo para cada grupo de 1.069 habitantes. No que se refere aos hospitais, os municípios paulistas lideram o ranking. Das 10 cidades com maior presença desses endereços em relação à população, 9 estão em São Paulo. Presidente Prudente é a cidade com a maior proporção, com um estabelecimento para cada grupo de 358 pessoas. Já São José de Ribamar, no Maranhão, é o município com menor presença de estabelecimentos de saúde, com um endereço desse tipo para cada grupo de 3.176 habitantes. Em relação aos estabelecimentos de ensino, Santarém, no Pará, é a cidade com maior proporção entre os municípios com mais de 200 mil habitantes. A relação é de um endereço para cada grupo de 547 habitantes. Mauá, na região metropolitana de São Paulo, é a cidade com menor presença de estabelecimentos de ensino entre as cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. O município conta com um endereço desse tipo para cada grupo de 1.826 habitantes.

Publicado por Caroline Hardt

Leia também

Prefeitura do Rio de Janeiro proíbe uso de celulares nas escolas municipais



Confiança no turismo paulista está maior em 10 dos 13 maiores segmentos



*Reportagem produzida com auxílio de IA