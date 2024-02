Brasil registra 113 mortos por dengue e ultrapassa 650 mil casos da doença

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira, 19, que em menos de dois meses o número de mortes por dengue no Brasil chegou a 113 pessoas, enquanto o número de casos da doença ultrapassou os 650 mil. Além disso, há 438 mortes em investigação relacionadas à doença. Em menos de dois meses, o país já registra 653.656 casos prováveis de dengue, resultando em um coeficiente de incidência de 321,9 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. As estatísticas revelam que as mulheres representam a maioria das infecções, com 55% dos casos, enquanto os homens correspondem a 45%. A faixa etária mais afetada pela dengue é a dos 30 aos 39 anos, seguida pelos grupos de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos. O Distrito Federal apresenta o maior coeficiente de incidência atualmente, com 2.814,5 casos, seguido por Minas Gerais (1.061,7), Acre (644,7), Paraná (611,6) e Goiás (569,6). Em termos de números absolutos, Minas Gerais lidera com 218.066 casos de dengue, seguido por São Paulo (111.470), Distrito Federal (79.287), Paraná (69.991) e Rio de Janeiro (49.263).

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA