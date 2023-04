Brasil registra 195 mil novas vagas formais de emprego em março; total no ano é 15% menor que em 2022

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, registrou 195.171 mil novos empregos com carteira assinada em março, seguindo o resultado positivo dos dois meses anteriores. O número divulgado nesta quinta-feira, 27, é a diferença entre o total de admissões, 2.168.418, e o total de desligamentos, 1.973.247. Segundo o histórico mensal do Caged, esse é o maior nível desde setembro do ano passado.

O total de novos postos de trabalho formal em março é 97,6% maior que o mesmo mês de 2022, quando foram abertos 98.786 empregos com carteira assinada. Já no acumulado do ano, o total, que é de 526.173 vagas, é 15% menor que o primeiro trimestre do ano passado.

O destaque ficou mais uma vez para o setor de serviços, que registrou 122.323 vagas formais em março. Na sequência, aparece a construção civil, com 33.641 novos postos, seguido da indústria, com 20.984, e do comércio, com 18.555.