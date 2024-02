Brasil registra mais de um milhão de casos de dengue em 2024

Dados divulgados pelo painel de arboviroses do Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 29, mostram que o Brasil ultrapassou um milhão de casos de dengue em apenas dois meses de 2024. O total de 1.017.278 casos prováveis e confirmados da doença foram registrados nas primeiras oito semanas deste ano. Em 2023, o mesmo período registrou 207.475 casos. Até o momento, 214 pessoas morreram em função da doença e 687 mortes estão em investigação. No ano passado, os primeiros dois meses de 2023 registraram o total de 189 mortes. A alta de casos da doença fez com que seis estados e o Distrito Federal declarassem emergência em saúde pública. São eles: Acre, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde divulgou que ações para intensificar o combate à doença serão realizadas pelo país neste sábado, 2 de março. O objetivo deste “Dia D” é alertar a população para atuar na prevenção e eliminação dos focos do mosquito transmissor. De acordo com a Pasta, cerca de 75% dos focos da dengue estão em residências. Como mostrou o site da Jovem Pan, a distribuição das doses de vacinas contra dengue disponibilizadas pelo governo federal já contemplaram 521 cidades no país. A vacinação contra a doença teve início neste mês de fevereiro com foco em crianças entre 10 e 11 anos. A previsão é que a vacinação também seja ampliada para jovens entre 12 e 14 anos.