Brasil registra recorde de mortes por dengue em 2023

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (27/12), o Brasil bateu recorde de mortes por dengue no ano de 2023. Foram 1.079 mortes pela doença, de acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

Anteriormente, o maior número de óbitos tinha sido em 2022, quando chegou a 1.053 registros. Em seguida, vem o ano de 2015, com 986 mortes.

O Ministério da Saúde, por meio de nota, informou que, com a previsão de aumento de casos, cerca de 11,7 mil profissionais de saúde foram capacitados em 2023 para manejo clínico, vigilância e controle de arboviroses (dengue, zika, chikungunya e febre amarela).

“O Ministério da Saúde vai investir R$ 256 milhões no fortalecimento da vigilância das arboviroses. O momento é de intensificar os esforços e as medidas de prevenção por parte de todos para reduzir a transmissão das doenças. Para evitar o agravamento dos casos, a população deve buscar o serviço de saúde mais próximo ao apresentar os primeiros sintomas”, informa a nota.

Ainda de acordo com a pasta, na última quinta-feira (21/12), a vacina contra a dengue foi incorporada no Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, não será utilizada em larga escala em um primeiro momento, pois o laboratório fabricante, Takeda, tem capacidade restrita de fornecimento.

O Ministério informou que a vacinação desse primeiro lote será focada em regiões e públicos prioritários, prevista para ocorrer nas primeiras semanas de janeiro.

*Com informações da Agência Brasil