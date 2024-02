Brasil se complica no Torneio Pré-Olímpico de basquete feminino

O Brasil somou a segunda derrota consecutiva no Torneio Pré-Olímpico de basquete feminino e viu a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris se afastarem um pouco mais. Na noite deste sábado (10) o time brasileiro foi superado por 72 a 65 pela Sérvia no ginásio do Mangueirinho, em Belém (Pará).

Ficou para o último dia. Em duelo duríssimo, a Sérvia venceu o Brasil por 72 a 65, em um Mangueirinho lotado com mais de 9 mil pessoas. MAS NÃO TEM NADA DECIDIDO! A Seleção joga neste domingo, dia 11, contra a Alemanha, às 20h, no Mangueirinho, quando decide sua ida para Paris… pic.twitter.com/npAC7bHg3y — Basquete Brasil – CBB (@basquetebrasil) February 11, 2024

Este foi o segundo revés do Brasil na competição, após a derrota de 60 a 55 para a Austrália na última quinta-feira (8) no jogo de abertura do Pré-Olímpico.

Após o tropeço diante da Sérvia a equipe comandada pelo técnico José Neto depende agora de uma combinação de resultados para garantir a presença nos Jogos de Paris. O Brasil tem a obrigação de vencer a Alemanha em seu último compromisso do Pré-Olímpico, contra a Alemanha a partir das 20h (horário de Brasília) de domingo (11). Na outra partida, em caso de vitória da Sérvia sobre a já classificada Austrália, basta à seleção brasileira um triunfo simples. Mas em caso de triunfo australiano, a equipe canarinho precisa bater as alemãs por uma diferença superior a oito pontos.