Lula critica jogos de tiro: ‘Game ensinando a molecada a matar’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez duras críticas aos jogos de tiro nesta terça-feira (18). Em discurso durante reunião no Palácio do Planalto, em Brasília, o chefe do Executivo reclamou da existência de games desse tipo, chamando-os de “porcaria”. Para Lula, esses videogames “ensinam” os jovens e crianças a matar.

“Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. É cada vez muito mais mortes do que na Segunda Guerra Mundial. É só pegar o jogo que essa molecada, o meu filho, o filho de cada um de vocês. O meu neto, o neto de cada um de vocês”, disse.

“Eu duvido que tenha um moleque de 8, 9, 10, 12 anos, que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias”, completou Lula.

O discurso aconteceu durante encontro com ministros, representantes do Legislativo e Judiciário, governadores, prefeitos e secretários de Educação para discutir ações de enfrentamento à violência nas escolas. Ainda na reunião, Lula relacionou os jogos de tiro com o crescimento da violência no âmbito escolar no país.

“Hoje, a molecada joga com gente de outro país, passa noites jogando, e tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças”, afirmou.

Jogos de tiro, como os citados pelo Presidente da República, fazem parte de disputas do esporte eletrônico, os eSports. O Rio de Janeiro está atualmente sediando a IEM Rio 2023, um campeonato internacional de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). O torneio acontece até o próximo domingo (23), e tem premiação de 250 mil dólares (cerca de R$ 1,25 milhão).

Em janeiro, a Ministra do Esporte, Ana Moser, causou polêmica ao afirmar que não pretende investir nos eSports. A ex-jogadora de vôlei afirmou que não considera os esportes eletrônicos como uma modalidade esportiva, e que eles fazem parte da indústria do entretenimento, assim como a música.