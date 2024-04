Brasil tem prejuízo de R$ 453 bi com movimentações ilegais

Dados da CNI mostraram dano financeiro por contrabando, pirataria, fraude fiscal e sonegação de impostos em 2022

A dimensão do número equivale ao PIB total de Santa Catarina, explicou a CNI Shutterstock

PODER360 17.abr.2024 (quarta-feira) – 6h00



O Brasil registrou prejuízo de R$ 453 bilhões com movimentações ilegais em 2022. Dados da CNI (Confederação Nacional da Indústria) mostraram que o dano foi causado por contrabando, pirataria, roubo, concorrência desleal por fraude fiscal, sonegação de impostos e furto de serviços públicos.

Do total, R$ 136 bilhões são impostos que deixaram de ser arrecadados no período. A dimensão do número, explicou a entidade, é equivalente a todo o PIB (Produto Interno Bruto) de Santa Catarina. Eis a íntegra (PDF – 178 kb).

“Um desastre nacional, que atinge todo o cidadão, governos municipais, estatuais e União”, disse o diretor da Fiesp e da Firjan, Carlos Erane de Aguiar.

Ao menos 15 setores foram afetados pelo mercado ilegal no decorrer do ano, segundo a CNI: audiovisual, bebidas alcoólicas, brinquedos, celulares, cigarros, combustíveis, fármacos, cosméticos e higiene pessoal, defensivos agrícolas, material esportivo, óculos, PCs, perfumes importados, TV por assinatura e vestuário.

Por conta deste cenário, o país deixou de agregar 370 mil empregos com carteira assinada, em 2022.

Brasil ilegal em números A nota técnica que divulgou os números foi produzida pela CNI, Firjan e Fiesp. O objetivo do estudo, segundo as entidades, foi “chamar atenção” ao cenário de “calamidade” do mercado ilegal.

A partir da divulgação, elas devem cobrar do governo medidas mais rígidas de combate à ilegalidade.