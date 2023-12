Brasileira com bumbum de 126 cm quer bater o recorde mundial

Dona do maior bumbum do Brasil, Vanessa Ataides está em busca de algo maior: entrar para o Guinness Book. A moça, que também é DJ, está aproveitando as festas de fim de ano para fazer um pedido especial para o Papai Noel: atingir 250 cm de bumbum em 2024.

Nascida em Brasília, Vanessa Ataides iniciará o ano novo com uma dieta hipercalórica para se tornar o maior bumbum do mundo. Em conversa com a coluna, ela contou que, caso não consiga só com dieta e treino, vai fazer mais procedimentos estéticos e trocar as próteses de glúteos.

“Quero conquistar esse título e chocar o mundo com um bumbum de mais de 250 cm”, declarou.

Insultos e preconceito Dona do maior bumbum do Brasil, a DJ Vanessa Ataídes diz que não é fácil lidar com suas escolhas. Em conversa exclusiva com a coluna, ela relatou ter que lidar com o preconceito diariamente por ter um glúteo de 126 centímetros.

“Sou insultada o tempo inteiro pela minha escolha física, tanto na rua quanto nas redes sociais. É difícil as pessoas entenderem que nem todos são iguais e que existem gostos diferentes”, desabafou a influenciadora.

Vanessa malhou bastante, mas para ter o bumbum gigante usou polimetilmetacrilato (PMMA) como preenchimento. Além disso, ela tem prótese de silicone. Quando questionada pelos outros se o bumbum é natural, ela sempre fala a verdade.

“Odeio hipocrisia. Falo sempre a verdade, pois eu não preciso mentir para que a sociedade me aceite. Sou uma mulher bem resolvida e a única pessoa que tem que achar bonito sou eu. Eu faço para mim e não para sociedade”, disparou ela.

A modelo também falou sobre sua entrada no mundo musical, já que agora é DJ: “Eu sempre gostei muito de música e como não tenho voz para cantar (risos), resolvi então tocar”, finalizou.

Dores após treino A rotina intensa de treinos e dores musculares constantes não impedem Vanessa Ataides de alcançar seu objetivo: ter o maior bumbum do mundo. Com o atual título de Maior Bumbum do Brasil, a brasiliense quer chegar a 130 centímetros de circunferência.

Para isso, a rotina dela tem início às 4 horas da manhã, com treinos que podem durar o dia inteiro. Em entrevista ao Daily Star, no fim do ano passado, Vanessa compartilhou que sente muitas dores, mas garantiu que nem todo o incômodo do mundo será capaz de detê-la.

“Enfrento dificuldades nos treinos, porque sinto muitas dores nas costas e nos joelhos. Pode ser tão intenso que não saio da cama. Há quatro anos não passo um dia sem sentir algum tipo de dor, mas os exercícios funcionam. O meu bumbum está cada vez maior”, declarou.

Além de treinar muito, a influenciadora mantém uma dieta rigorosa. No Instagram, ela compartilha o dia a dia, além de cliques que mostram o bumbum premiado. “Mesmo com dor, sou feliz assim. Eu amo chamar atenção”, disse.