Brasileira fala sobre Big Brother nos EUA: “Acham que somos piranhas”

Indy Santos participou do Big Brother nos Estados Unidos e revelou que sofreu preconceito no reality por ter nascido no Brasil 13/03/2023 20:16, atualizado 13/03/2023 20:16

Indy Santos foi a primeira brasileira a participar do Big Brother nos Estados Unidos. Ela ficou seis semanas no reality show e desabafou sobre o preconceito que sofreu durante participação no programa norte-americano.

“Sofri muito preconceito dentro e fora da casa. Entrei para quebrar este estigma que toda brasileira é piranha. Moro na América há dez anos e todo americano que eu converso a primeira coisa que perguntam é se eu sei dançar”, disse.

Nascida em São Paulo, ela falou das diferenças existentes entre o programa dos EUA e o do Brasil. O sistema de votação é uma delas. Lá o público não participa e quem escolhe quem vai sair do programa são os próprios participantes.

Esse sistema prejudicou a participante, visto que o preconceito com o jeito latino foi determinante para a eliminação. “Eu como brasileira tenho costume de abraçar, beijar pessoas e falavam que eu estava dando em cima. Existem muitas barreiras a serem quebradas ainda”, pontuou no programa Achismos.

