Brasília completa 64 anos com show do Alok e pirâmide na Esplanada

Alok, Luccas Neto, Aline Barro e Xand Avião são os destaques das festas; a comemoração tem início na Torre de TV digital, estendo até a Esplanada a às RA’s

Os 64 anos de Brasília serão comemorados em uma extensa comemoração nos próximos 2 dias. Além de Alok e Luccas Neto na Esplanada neste sábado e domingo (20 e 21.abr), Brasília oferece atrações variadas na sua Torre de TV.

A expectativa para esses 64 anos da capital do Brasil está em cima do DJ Alok, que se apresentará em um palco montado com uma pirâmide de 30 metros no coração de Brasília, na Esplanada dos Ministérios. O Bsb6.4 é o evento que trará o show tão aguardado às 21h30 deste sábado, com a missão de celebrar a virada do 64º aniversário.

Sérgio Lima/Poder360 18.abr.2024

Vista aérea da Esplanada dos Ministérios durante preparativos para o show do Alok

Vista aérea da Esplanada dos Ministérios durante preparativos para o show do Alok Nascido em Goiânia, mas tendo vivido parte da adolescência no Distrito Federal, o DJ abriu mão do cachê do evento, que custou R$ 5 milhões no total, pagos pelo chamamento público com a ajuda de iniciativas privadas, como o BRB (Banco Regional de Brasília), a operadora Vivo S.A, a montadora de veículos GWM e a cervejaria multinacional Estrella Galicia.

Além do mega evento, shows gratuitos promovidos pelo governo do DF acontecerão na Torre de TV neste sábado e domingo (20 e 21.abr). A programação da chamada “Festa na Torre de TV” inclui atrações como Aline Barros, Enzo e Rafael e Xand Avião. Os ingressos gratuitos e limitados podem ser adquiridos pelo site Sympla.

Esplanada dos Ministérios e RA’s: O evento que trará o goiano Alok no dia 20, e o youtuber Luccas Neto, no dia 21, será gratuito e aberto ao público, sendo necessário apenas apresentar um documento com foto na entrada.

O Bsb6.4 terá início às 10h de sábado (20.abr), com encerramento previsto para às 22h do domingo (21.abr). Leia a programação completa no final do post.

Além das atrações na Esplanada dos Ministérios, a comemoração será estendida no domingo (21.abr) para as regiões administrativas do Distrito Federal: Brazlândia, Planaltina e Santa Maria, como forma de descentralizar a cultura do DF, segundo o Secretário de Cultura e Economia Criativa, Cláudio Abrantes.

“Neste ano, queremos fazer melhor e maior”, disse Cláudio. A ideia do secretário é “carimbar” a festa no roteiro cultural do país, não apenas com a excepcional presença do DJ, mas com apresentações dos artistas locais que sempre marcam o aniversário da capital.

“Queremos que não seja apenas uma celebração, mas um marco de inclusão e participação de toda a comunidade brasiliense nas manifestações culturais”, falou.

O evento é uma campanha instituída pela Secec-DF (Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal) para celebrar o aniversário da capital. Ele é fomentado pelo governo do DF e também pelo Instituto Alvorada Brasil e a OSC (Organização da Sociedade Civil).

Divulgação

Cartaz de divulgação do show do Alok, às 21h30 deste sábado (20.abr), na Esplanada dos Ministérios

Além dos shows da cantora brasiliense Adriana Samartini, do grupo de pagode Di Propósito e do Alok, os moradores da capital poderão aproveitar atrações diversificadas para todas as faixas etárias, durante o sábado (20.abr), das 10h às 18h, até o início dos shows.

O domingo (21.abr) será marcado pelo show do youtuber infantil Luccas Neto, que acumula mais de 40 milhões de inscritos no seu canal, às 16h. Também contará com um extenso cronograma de atrações nas arenas espalhadas pela Esplanada, com atividades que vão desde brinquedoteca, oficinas, pistas de skate, exposições, apresentações de grupos e shows de artistas locais.

Além disso, às 18h30, haverá uma apresentação especial da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, com clássicos Universais, do Rock, do Cinema e do Samba, além da participação especial da cantora Dhi Ribeiro.

A programação da Esplanada será dividida em setores. Além do Setor Arena Show, que conta com o Palco Brasil e a grande pirâmide montada para o evento, haverá atividades e apresentações no Setor Exposições, Setor Circense, Setor Palco Brasília Bsb 6.4 e Praça da Criança, Setor Praça da Juventude e Arena HIP HOP.

RA’s (regiões administrativas): A abertura da programação nas 3 RA’s será a partir das 10h, com programações para o público infantil, aulões de dança, apresentação de DJs e artistas locais.

Além disso, a dupla Roni e Ricardo se apresentará a partir das 20h em Brazlândia. Planaltina receberá o show da dupla Di Paulo e Paulino e, em Santa Maria, Pedro Paulo e Matheus fecharam as comemorações do aniversário da capital.

Leia os destaques da programação na Esplanada e RA`s:

Torre de Tv Digital A “Festa na Torre de TV” conta com um espaço “pet friendly” (aberto aos animais domésticos) e atividades infantis, como teatro e “área kids”, a partir das 14h, além de voos cativos de balão das 14h às 18h. A cantora Aline Barros será a responsável por fechar a comemoração de hoje.

O evento é uma realização da associação Amigos do Futuro com o apoio do governo federal e do DF. Ele teve início na 5ª feira (18.abr), com a banda São Rafael e um show do Padre Fábio de Melo. No domingo, Xand Avião encerrará a festa.

Para comparecer, é preciso retirar o ingresso gratuito no site Sympla antes do evento. Ao contrário do Bsb6.4, as entradas são limitadas. A recomendação dos produtores é antecipar seu ingresso gratuito pelo site e chegar cedo no evento, para evitar filas.

Leia a programação na Torre de TV de Brasília:

Segurança na Esplanada e na Torre de TV A SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal) elaborou um POI (Protocolo de Operações Integradas) para garantir a segurança e mobilidade para quem participar ou estiver nas proximidades do evento.

As forças de segurança terão como base a estrutura da Cidade Policial ou Cidade da Segurança Pública, ao lado do Museu da República. A estrutura ficará montada até domingo (21.abr), atuando por meio do Comando Móvel, Plataforma de Observação e viaturas de pronto emprego. Ela dará apoio também aos operadores de segurança no estacionamento da Torre Digital, próximo à via N1.

Na Cidade Policial, será montado um ponto de atendimento médico por meio do SAMU. Serão atendidos casos de menor complexidade, para não sobrecarregar os hospitais locais.

“Para facilitar o atendimento à população, estaremos todos os dias com 2 pontos da Cidade da Segurança Pública, um na Torre de TV e outro na Esplanada dos Ministérios, com delegacia móvel, atendimento pré-hospitalar e base para operadores de segurança”, disse o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar.

Os eventos terão monitoramento com drones e câmeras de vídeo. Aeronaves não tripuladas estarão a postos. Ao todo, 30 órgãos, instituições e agências do governo que compõem o Ciob (Centro Integrado de Operações de Brasília) acompanharão as festas.

Haverá ainda, em ambos os eventos, a fiscalização de objetos perfurocortantes e materiais proibidos nas entradas.

Leia a lista de Itens proibidos: Fogos de artifício e similares Armas de fogo em geral Latas, copos, garrafas, coolers e isopor Apontador a laser ou similares Artefatos explosivos Sprays e aerossóis Animais em geral, com exceção de cães-guia Bolsas e mochilas com mais de 100 cm na soma das dimensões dos três lados, ou sejam, altura, largura e profundidade Máscaras de qualquer tipo e tamanho, exceto as de proteção facial Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras e cartazes Malas, pastas, caixas e similares Churrasqueira de qualquer tamanho Barraca e similares de qualquer tamanho ou tipo Drones não autorizados Armas brancas ou qualquer outro objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural, a exemplo: tesouras, martelos, flechas, tacos, tacapes, brocas etc Quaisquer outros itens que possam comprometer a segurança Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade Garrafas de vidro e latas Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas) Trânsito e Interdições na Esplanada dos Ministérios: Na Esplanada dos Ministérios, o trânsito de veículos está interditado desde às 23h59 de 6ª feira (19.abr), com reabertura prevista para às 23h59 de domingo (21.abr).

O comandante de Policiamento de Trânsito da PM-DF (Polícia Militar do Distrito Federal) recomenda o uso de transportes públicos ou por aplicativo para ir aos locais de festa.

“Haverá bolsões de embarque e desembarque dos aplicativos nas vias S2 e N2 e alça leste da Rodoviária do Plano Piloto”, ressaltou o comandante.

Os estacionamentos ideais para uso serão os da plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, setores Bancários Sul e Norte, de Autarquias Sul e Norte e dos anexos dos ministérios.

Segundo a CMB-DF (Corpo de Bombeiros Militar) ao Poder360, será disponibilizado um grupo de 67 militares para cuidar da segurança do local e potenciais incêndios, além dos que estarão de prontidão nos grupamentos de bombeiros militares envolvidos.

Serão 17 viaturas e uma aeronave em condições de rápido acionamento durante o evento. Além disso, os bombeiros auxiliarão no atendimento pré-hospitalar do local.

A PM (Polícia Militar) estadual disse que vai empregar um “efetivo compatível com o evento”.

Também participarão do policiamento equipes da Cavalaria, batalhão de trânsito, motopatrulhamento, da Rotam, de Choque, batalhões de operações aéreas e de cães.

Para a fiscalização de objetos proibidos na Esplanada, policiais estarão próximos ao Buraco do Tatuí e às escadas dos anexos. Também haverá buscas por materiais proibidos próximo à estação do metrô, na rodoviária do Plano Piloto.

No local, será possível ainda registrar ocorrências policiais e solicitar bloqueio de celulares roubados ou furtados nas delegacias móveis. Os policiais solicitarão o número do IMEI para fazer o bloqueio do aparelho, por meio do programa Fora da Rede.

Trânsito na Torre de TV: O Detran-DF realizará o controle do tráfego nos eventos na Torre de TV de Brasília para garantir a segurança dos participantes.

Não estão previstas interdições no Eixo Monumental, na altura da Torre de TV, mas a orientação é por uma maior atenção no trânsito nos dias das festividades.

As áreas de estacionamento sugeridas pelo Detran-DF para quem for às comemorações na Torre de TV são: Parque da Cidade, Setor de Rádio e TV Norte e Sul e Setor Hoteleiro Norte e Sul.

Haverá painéis móveis com mensagens de orientação aos condutores sobre a proibição de estacionar ao longo do meio fio e indicando a área de embarque e desembarque dos passageiros.

Os agentes estarão dispostos em 4 pontos de Controle de Trânsito (PCTran) para garantir a fluidez do trânsito, coibir estacionamento irregular e auxiliar na travessia dos pedestres.

A PCTran estará disposta:

na ligação da W5 Norte para a via N1, altura do B Hotel; na via S1, altura do Meliá na alça de acesso da via W3 para a N1, altura da Fonte da Torre de TV na ligação da via S1 para a via W3, altura da Fonte da Torre de TV As ações de policiamento, fiscalização e controle de tráfego acontecerão das 14h às 23h no sábado (20.abr) e das 16h às 23h no domingo (21.abr).

Programação completa do BSB 6.4, na Esplanada e RA’s, em comemoração ao aniversário de Brasília: Esplanada dos Ministérios, no sábado (20.abr.2024): Local: Setor Arena Show 15h – DJ Sycronize, no Palco Brasil

16h – Danilo Vasconcelos, no Palco Brasil

17h – DJ Erika luz, no Palco Brasil

17h30 – Adriana Samartini, no Palco Brasil

18h30 – DJ Jovic, no Palco Brasil

19h – Di Propósito, no Palco Brasil

21h30h – Alok, na pirâmide

Local: Setor de Exposições (Galpões) (Setor Central no quadrante em frente ao museu da República)

10h às 18h – Galpões de exposições, salão da agricultura familiar e outros

Local: Setor Circenses (Dentro da Tenda Circo) (Setor Central no quadrante em frente a Biblioteca Nacional)

Obs: Os acessos serão por ordem de chegada com capacidade máxima de 1000 pessoas por sessão.

10h30, 13h e 16h – Apresentação Circenses Khronos

Local: Memorial dos povos indígenas, em frente ao memorial JK 16h – Espetáculo infantil; Kwat e Jai e Acalantos Indígena

Local: Setor Palco Brasília e Praça da Criança (espaço ao lado do Museu da República)

10h às 18h – Abertura do Palco Brasília com apresentações musicais e da Praça da Criança com brinquedos infantis, atividades recreativas e oficinas e apresentações

Palco Brasília

13h – DJ e artistas locais

18h30 – Banda Lúpulos

20h – Vibração do Cerrado

Local: Setor Praça da Juventude (ao lado da Biblioteca Nacional)

10h às 18h – Skate, mini ramp e circuito street

10h – DJ local

10h – Pista de skate street liberada

10h – Oficina de skate mini ramp

11h – Pista de skate mini ramp liberada

14h- DJ local

15h- Oficina de skate street

16h- Pista de skate street liberada

Muro de escalada

10h – Muro liberado para o público

11h – Oficina de escalada

12h – Muro liberado para o público

15hs – Oficina de escalada

16h – Muro liberado para o público

18h – Encerramento

Graffiti

1Oh – Oficina de Graffiti

11h – Pintura Painel

15h – Oficina de Graffiti

16h – Pintura Painel

18h – Encerramento

Arena de basquete 3X3

9h – Chegada da Equipe + Organização

10h – DJ local + Oficina de Basquete

11h – Oficina De Freestyle Streetball

12h – Quadra Livre

13h – Preparação para os Jogos Femininos

14h – Início dos Jogos Femininos

15h – Premiação do Feminino

15h30 DJ local

16hs – Início dos Jogos Masculinos

17h40 – Oitavas de Final Masculino

18h – Quarta de Final Masculino

19h – Desafios + Prêmios

20h – Encerramento de Atividades

Palco Hip-Hop

14h – DJ local

15h – DJ local Batalha de Rima

15h – Batalha de Rima

16h30 – Hate

17h30 – As Margaridas

18h30 – DJ local Batalha de Rima

18h30 – Batalha de Rima Final

19h – Atitude Feminina

Espaço Circomvida

10h às 16h – Atividades Circenses

Programação do domingo na Esplanada (21.abr): Local: Setor Arena Show 14h – DJ Filipe e Rafaela (músicas infantis), no Palco Brasil

15h – Celia Porto (com apresentação musical Samba na Areia), no Palco Brasil

16h – Luccas Neto, no Palco Brasil

17h30 – Bloco Eduardo e Mônica

19h – DJ Cavalher, no Palco Brasil

19h30 – Coletivo Criolina, na pirâmide

Local: Setor de Exposições (Galpões) (Setor Central no quadrante em frente ao museu da República)

10h às 18h – Galpões de exposições, salão da agricultura familiar e outros

Local: Setor Circenses (Dentro da Tenda Circo) (Setor Central no quadrante em frente a Biblioteca Nacional)

Obs: Os acessos serão por ordem de chegada com capacidade máxima de 1000 pessoas por sessão.

10h30, 13h e 14h30 – Apresentação Circenses Khronos

Local: Memorial dos povos indígenas, em frente ao memorial JK 16h – Espetáculo infantil; Kwat e Jai e Acalantos Indígena

Local: Setor Palco Brasília e Praça da Criança (espaço ao lado do Museu da República)

10h às 18h – Abertura do Palco Brasília com apresentações musicais e da Praça da Criança com brinquedos infantis, atividades recreativas e oficinas e apresentações

Palco Brasília

13h – DJ Local

14h – Vitor Lopes

15h – Samba News

18h – Dhi Ribeiro e Orquestra Sinfônica de Brasília

19h – DJ

20h – Pé de Cerrado

Local: Setor Praça da Juventude (ao lado da Biblioteca Nacional)

10h às 18h – Skate, mini ramp e circuito street

10h – DJ local

10h – Pista de skate street liberada

10h – Oficina de skate mini ramp

11h – Pista de skate mini ramp liberada

14h- DJ local

15h- Oficina de skate street

16h- Pista de skate street liberada

Muro de escalada

10h – Muro liberado para o público

11h – Oficina de escalada

12h – Muro liberado para o público

15hs – Oficina de escalada

16h – Muro liberado para o público

18h – Encerramento

Graffiti

1Oh – Oficina de Graffiti

11h – Pintura Painel

15h – Oficina de Graffiti

16h – Pintura Painel

18h – Encerramento

Arena de basquete 3X3

10h – DJ local + Oficina de Basquete

11h – Oficina de Freestyle Streetball

12h – Quadra Livre

14h – Início dos Jogos Femininos

15h – Premiação do Feminino

15h30 DJ local

16hs – Início dos Jogos Masculinos

17h40 – Semi Final Masculino

18h – Final Masculino

18h30 – Desafios + prêmios

19h – Premiação Masculino

20h – Encerramento de Atividades

Palco Hip-Hop

10h – Workshops/Oficinas Breaking

14h – Início das batalhas de breaking

15h30 – Apresentação do grupo de dança Black Spin Breakers

16h30 – Apresentação de dança de grupo de Charme

17h30 – DJ Roda Livre (para todos os públicos)

18h – Artista local

19h – Show do grupo de rap Voz sem Medo

Espaço Circomvida

10h às 16h – Atividades Circenses

Programação do domingo nas regiões administrativas (21.abr): Planaltina 10h – Abertura da brinquedoteca com apresentações musicais, brinquedos infantis, oficinas de pintura de rosto e atividades recreativas com artistas fantasiados para animação infantil

10h – DJ local

11h – Aula de dança

12h – DJ local

13h – Alisson e Ariel

14h – Eduardo e Márcio

15h – Cida Avelar

16h – Daniel Beira Rio

17h – Amanda Amaral

18h30 – Heverton e Heverson

20h – Di Paulo e Paulino

Brazlândia 10h – Abertura da brinquedoteca com apresentações musicais, brinquedos infantis, oficinas de pintura de rosto e atividades recreativas com artistas fantasiados para animação infantil

10h – DJ local

11h – FreeStyle (Ivan)

12h – DJ local

13h – Artista local

14h – Bad Boy FreeStyle

15h – Artista local

16h – Roni e Ricardo

18h30 – Artista local

20h – Allana Macedo

Santa Maria 10h – Abertura da brinquedoteca com apresentações musicais, brinquedos infantis, oficinas de pintura de rosto e atividades recreativas com artistas fantasiados para animação infantil

10h – DJ local

11h – Aula de Dança

12h – DJ local

13h – Artista local

14h – Oficinas de Dança Flashback (Robson)

15h – Artista local

16h – Artista local

18h30 – Banda Imagem

20h – Pedro Paulo E Matheus