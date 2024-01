Brasília é a única cidade brasileira listada pelo The New York Times como melhores lugares para visitar em 2024

Brasília, a capital do Brasil, foi destacada pelo jornal norte-americano ‘The New York Times’ como um dos 52 lugares para se visitar em 2024. A cidade foi listada na 32ª posição e é a única representante brasileira na lista. O texto ressalta a arquitetura do lugar e afirma que ele muitas vezes é ofuscada por destinos mais extravagantes, como o Rio de Janeiro e a Bahia. O jornal destaca os edifícios futuristas e modernistas brancos da cidade e recomenda visitas ao Palácio da Alvorada, residência presidencial, e ao Palácio do Planalto, sede do governo federal. O Palácio da Alvorada, que teve suas grades retiradas em maio passado, oferece uma visão original dos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa de uma cidade aberta e integrada.

O texto menciona também que o Palácio do Planalto foi invadido por vândalos no ano passado. Além de Brasília, a lista do The New York Times inclui destinos famosos como Paris, indicada em segundo lugar, e Genebra, na Suíça, em décimo. Também estão presentes lugares menos conhecidos, como Vestmannaeyjar, na Islândia, e Negombo, no Sri Lanka. O primeiro lugar ficou com uma cidade impopular, uma região localizada entre Mazatlán, no México, e as enseadas escarpadas de Maberly, no Canadá. O local será palco de um festival para observar e celebrar um eclipse solar que ocorrerá no dia 8 de abril.

A primeira área da América do Sul citada na lista é O’Higgins, uma das regiões chilenas, conhecida por sua rota de culinária rural. O jornal também destaca as dez primeiras localidades indicadas, como o “Path of totality” (caminho da totalidade) na América do Norte, onde o eclipse solar será totalmente visível, e Paris, sede dos Jogos Olímpicos de 2024. Outros destinos recomendados pelo The New York Times incluem Yamaguchi, no Japão, conhecida como a “Quioto do Oeste”, e uma rota turística ferroviária de 17 dias pela Nova Zelândia. Maui, no Havaí, a segunda maior cidade da ilha americana, e Baaj Nwaavjo I’tah Kukveni, uma área de cânions no Arizona, também estão na lista. Cingapura, a cidade-estado cosmopolita, e Ladakh, na Índia, uma região de montanhas, são outros destinos recomendados. Por fim, jornal sugere uma visita à Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, em Genebra, Suíça.

Confira lista completa

The Path of Totality, América do Norte Paris, França Yamaguchi, Japão Viagem de trem por vinhedos e vulcões na Nova Zelândia Maui, Havaí Baaj Nwaavjo I’tah Kukveni, Arizona Singapura, Ásia O’Higgins, Chile Ladakh, Índia Genebra, Suíça Domínica, Caribe Manchester, Inglaterra Crateras da Lua, Idaho Baltimore, Maryland Salar de Uyuni, Bolívia Negombo, Sri Lanka Massa-Carrara, Itália Bannau Brycheiniog, País de Gales Marrocos, África Valência, Espanha Kansas City, Missouri Antananarivo, Madagascar Península de Yucatán, México Lake Toba, Indonésia Almaty, Cazaquistão Quito, Equador Arquipélago Mingan, Quebec Montgomery, Alabama Tasmânia, Austrália Waterford, Irlanda Parque Nacional Tsavo, Quênia Brasília, Brasil El Salvador Koh Ker, Camboja Vestmannaeyjar, Islândia Montevidéu, Uruguai Mustang, Nepal Viena, Áustria Brisbane, Austrália Pasadena, Califórnia Hurgada, Egito Águas Fronteiriças, Minesota Salónica, Grécia Normandia, França Granada, Caribe El Caminho da Costa Rica Alpes Albanês Whitehorse, Yukon (Canadá) Choquequirao, Peru Dresda, Alemanha Reserva da Biosfera da Borboleta Monarca, México Flamingo, Flórida