Lula convida Pacheco para reunião no Alvorada nesta 5ª feira

Presidente quer discutir com o senador a relação entre o Executivo e o Legislativo, antes da sessão de vetos do Congresso

Lula e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) devem se encontrar para amenizar as recentes divergências entre o Executivo e o Legislativo Sérgio Lima/Poder 360 – 8.jan.2024

Fabricio Julião Mateus Maia Maria Laura Giuliani 2.mai.2024 (quinta-feira) – 15h41



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para uma reunião no Palácio do Alvorada nesta 5ª feira (2.mai.2024), depois das 18h.

Lula e Pacheco buscam melhorar a relação entre o Executivo e o Legislativo. Houve desgaste entre os Poderes antes da sessão de vetos do Congresso Nacional, marcada para 9 de maio, que pode ocasionar em derrotas ao governo com a derrubada de vetos considerados prioritários, como o do Orçamento e das saidinhas de presos.

O encontro deve ser realizado depois da decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin que derrubou a desoneração para os 17 setores da economia e os municípios com mais de 156,2 mil habitantes em 25 de abril.

Pacheco reiterou ao longo da semana que o governo cometeu um “erro primário” em judicializar o tema. O senador disse na 3ª feira (30.abr) que o governo ainda não tinha buscado uma solução com o Legislativo. No mesmo dia, o Poder360 apurou que Lula convidou o presidente do Congresso para uma reunião, mas Pacheco não pôde comparecer, por conta de outros compromissos.

A decisão do ministro Zanin de suspender a desoneração foi uma resposta a um pedido do governo, formalizado por uma petição da AGU (Advocacia Geral da União), que argumenta que a redução das alíquotas não apresenta o impacto fiscal das medidas em seus projetos.

A ação aumentou a tensão entre os Poderes. Em 26 de abril, Pacheco protocolou um recurso em que pediu a revogação da decisão da Corte. Os congressistas avaliam que o governo não tem cumprido acordos feitos no Legislativo e, ao mesmo tempo, esperam cooperação do Congresso em pautas consideradas prioritárias.