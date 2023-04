Brasiliense organiza baile para arrecadar dinheiro para tratar endometriose

Após 10 anos sem diagnóstico, Lu Ferreira, 41 anos, ativista não binário e agente cultural de Brasília, recebeu a notícia de que tem endometriose aguda. A condição, caracterizada por dores intensas, menstruação abundante e cansaço excessivo, acomete uma em cada dez mulheres, segundo o Ministério da Saúde.

Apesar de não ter cura, existem tratamentos que podem oferecer à pessoa qualidade de vida. Os mais utilizados para o diagnóstico e mitigação da endometriose são a ultrassonografia pélvica transvaginal, dosagem de marcadores, ressonância magnética, colonoscopia e cistoscopia.

Para arrecadar fundos para tratar a doença, Lu Ferreira organizou um evento beneficente, denominado Baile da Saúde, que contará com a presença de artistas brasilienses de renome, como Ellen Oléria, Karla Testa, DJ Loly, Barbichinha e apresentação da jornalista Maria Paula de Andrade.

O baile acontecerá no Calaf Brasília – Setor Bancário Sul, Quadra 2, BL Q, Lojas 5/6 – Asa Sul, em 23 de fevereiro. Os ingressos variam entre R$ 20 e R$ 44 e podem ser adquiridos no site Sympla ou na bilheteria. O valor arrecadado será destinado ao tratamento de Lu.

A endometrioseA doença é caracterizada pela inflamação do sistema reprodutivo feminino. Ela ocorre quando células do endométrio (tecido que reveste o útero por dentro) não são expelidas durante a menstruação e migram para outras regiões do corpo, como o ovário, as trompas e o intestino, por exemplo.

Apesar de ter relação com fatores genéticos e imunológicos, ainda não existe definição para a causa da doença. Da mesma forma, também não é tão simples diagnosticá-la, pois seu principal sintoma é a dor pélvica intensa e incapacitante, e esse incômodo geralmente não recebe atenção por ser confundido com cólicas menstruais.

Como é um problema crônico, o acompanhamento sobre ele deve ser feito com frequência. Também é preciso entender o grau da condição para prosseguir com um tratamento adequado para cada caso.

3 Cards_Galeria_de_Fotos (7)

A endometriose é uma doença crônica do sistema reprodutor feminino. Ela surge quando o endométrio, tecido que reveste o útero por dentro, se movimenta em sentido oposto durante a menstruação e pode atingir vários locais na cavidade abdominal, como ovário, intestino e bexigaGetty Images

*****Foto-mulher-sem-camisa-com-mao-na-barriga.jpg

Ela afeta mulheres em idade reprodutiva e tem origem desconhecida, apesar de em alguns casos ter influência genética. Não há evidências de que a doença tenha cura, contudo, existem tratamentos envolvendo anticoncepcional ou, em casos mais sérios, cirurgiasGetty Images

*****Foto-mulher-segurando-na-barriga-1.jpg

A endometriose é uma doença caracterizada por dores intensas durante o período menstrual, chegando a incapacitar mulheres de exercerem suas atividades habituais,. Além disso, é comum dores durante relações sexuais, dificuldade em engravidar, dor e sangramento intestinais e urináriosGetty Images

*****Foto-mulher-segurando-na-barriga-5.jpg

Sangramento menstrual desregulado e intenso, sangramento fora do período menstrual, cansaço, fadiga e dor na base das costas ou na parte inferior do abdômen durante a menstruação podem indicar a presença da doençaGetty Images

*****Foto-mulher-segurando-na-barriga-3.jpg

Os sintomas da endometriose podem iniciar dias antes da menstruação e terminar dias depois. As dores também podem variar de pessoa para pessoa, tanto em relação à intensidade quanto à frequência. Aliás, a intensidade da dor pode não estar relacionada a extensão da doença. Em outras palavras, pessoas que sentem mais dor podem ter doença menos extensa e vice versaGetty Images

*****Ilustracao-endometriose.jpg

O diagnóstico da doença é clínico, apesar de não ser tão simples detectá-la. Recorrer a exames de imagem é o método mais comum, como a ultrassonografia transvaginal e a ressonância magnética da pelveGetty Images

*****Foto-mulher-segurando-na-barriga-4.jpg

É muito importante estar atenta aos sintomas e procurar com urgência um médico especialista ao suspeitar da presença da enfermidade. A demora em diagnosticar os focos da doença pode levar ao estado mais grave do quadro, quando é necessário partir para uma intervenção cirúrgicaGetty Images

******Foto-mulher-sentada-em-maca-de-hospital-conversando-com-outra-mulher.jpg

Outro problema ocasionado pela condição é a infertilidade feminina. Contudo, isso não quer dizer que a gravidez não seja possível. Mulheres com endometriose podem engravidar. Na verdade, tudo dependerá da extensão da doençaGetty Images

******Foto-pessoa-segurando-um-boneco-em-formato-de-ultero.jpg

Atualmente, segundo o Ministério da Saúde, a estimativa é que cerca de 8 milhões de brasileiras sofram com essa condição de saúdeGetty Images

Saiba como ajudar Lu FerreiraData: 23/04/2023

Local: Calaf Brasília – Setor Bancário Sul, Quadra 2, BL Q, Lojas 5/6 – Asa Sul

Horário:17h às 22h30

Ingresso: R$ 20,00 (antecipado no Sympla) ou R$ 44,00 (na bilheteria)

PIX Solidário: 61982212202 (Celular)