Isis Valverde e Marcus Buaiz estão noivos

Reprodução/Instagram

1 de 1 Foto colorida Marcus Buaiz e Isis Valverde – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramIsis Valverde e Marcus Buaiz estão noivos! O casal, que oficializou a união há cerca de oito meses, anunciou o novo passo na relação para amigos na sexta-feira (15/12), durante uma festa com amigos em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

O noivado foi confirmado ao colunista Leo Dias pela equipe de imprensa da atriz.

Isis Valverde e Marcus Buaiz (5)

Marcus Buaiz e Isis Valverde

Isis Valverde abre álbum de fotos com Marcus Buaiz e se declara. Veja! Reprodução/Instagram

Isis Valverde e Marcus Buaiz (8)

Isis Valverde e Marcus Buaiz (7)

Isis Valverde e Marcus Buaiz (6)

Isis e Marcus

Isis Valverde e Marcus Buaiz assumiram o namoro publicamente no final de junho, mas o casal já tinha sido visto junto algumas vezes antes disso.

Esse é o primeiro relacionamento da atriz desde o fim do casamento com André Resende e também do empresário, que se separou de Wanessa Camargo após 17 anos.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?