Brown reclama de ordem invertida no arrastão: ‘Precisam respeitar tradição’

O cantor Carlinhos Brown não gostou da inversão na ordem do Arrastão da Quarta de Cinzas e reclamou de desrespeito na tradição. O trio de Bell Marques foi o primeiro a sair, embora tradicionalmente o do Cacique seja o abre o desfile que marca o encerramento do Carnaval de Salvador. Léo Santana também desfilou antes. Brown pediu mais atenção do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

“Tudo bem que Bell é meu amor, respeito, fui lá cantar com ele. Mas tradicionalmente a gente abre o Arrastão. A ordem foi invertida. Disse que o governador que pediu, o prefeito também. Mas eles precisam respeitar a tradição. Bell não tem nada a ver com isso. O governador, que está chegando agora, e o prefeito, precisam respeitar um pouquinho as questões tradicionais”, disse o fundador da Timbalada, falando com a TV Bahia de cima do trio.

Brown lembrou do surgimento do Arrastão. “Apanhei tanto pra inventar isso aqui. Muito. Dom Lucas (Moreira Neves, ex-arcebispo de Salvador). Os próprios prefeitos que botavam a polícia pra empurrar a gente. Aí venho com esses meninos tudo de favela… Assim não da pra manter as coisas por aqui”, criticou.

O artista ainda falou que é preciso ter mais “coesão” na folia. “A gente ta homenageando Moraes Moreira agora, mas ele foi massacrado no Carnaval da Bahia. Por um dirigismo errôneo, a gente não precisa ser isso. Precisa ter gana de coesão, aproximação social”, disse.

No chão, Brown conversou com o prefeito Bruno Reis e elogiou o trabalho dele na folia, mas reafirmou que tradições devem ser respeitadas. “Como sai um arrastão sem rezar?”, questionou. “Toda sua competência, respeito que tenho pelo senhor, pelo trabalho que o senhor está fazendo, nossa tradições precisam ser respeitadas. Sei que pode ter saído um pouquinho do equilíbrio, mas a gente conta com o senhor o ano inteiro. O trabalho que foi feito na recuperação do Centro, isso sim é um trabalho cultural bem feito”, considerou.

Ele novamente lembrou o ex-arcebispo primaz de Salvador. “Hoje aqui não podemos começar tocar, foi o que Dom Lucas Moreira Neves me pediu. Que a gente não começasse sem rezar, para que a gente verdadeiramente seja fraternal o ano inteiro”, disse. “Eu tô aqui, peço desculpa, tenho respeito a todo mundo, mas é isso. Sou um lutador pela tradição e a tradição vai ser mantida e respeitada”, finalizou Brown.

O artista puxou seu trio depois de cantar com Bell:

Falando à imprensa, o prefeito Bruno Reis afirmou que a reclamação de Brown é importante e que no ano que vem a ordem dos desfiles será preservada. “Carlinhos estava questionando porque Bell saiu na frente, Leo saiu na frente. Essa observação que ele fez foi boa, porque no próximo ano a gente já vai ter atenção em relação a esse aspecto. São tantos detalhes pra cuidar que às vezes têm circunstâncias que acabam passando sem nosso controle. Foi importante ele ter feito esse registro pra gente ano que vem organizar ainda melhor”, disse.

Jerônimo Rodrigues também falou do assunto e ressaltou que não houve interferência na programação do tradicional evento da Quarta-feira de Cinzas da parte dele.

“O que queremos é que o Carnaval aconteça da melhor maneira possível. Eu não recebi nenhum comunicado sobre essa ordem. Normalmente, o governador não tem essa programação, respeitamos o que é feito pela pela prefeitura”, disse.

Jerônimo disse ainda que iria se informar sobre o ocorrido para que no próximo ano sejam evitados constrangimentos. “Se o Brown está dizendo, eu entendo a demanda do [Carlinhos] Brown, e vou procurar fazer o que a gente pode ajustar para o próximo ano”, afirmou.

