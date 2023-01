Bruna Marquezine entrega absurdo que viveu nos bastidores da Globo

A atriz abriu o coração em recente entrevista ao podcast Quem pode, pod, de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank 21/01/2023 11:33, atualizado 21/01/2023 11:33

Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine teve uma sincera conversa no podcast Quem pode, pod, de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. No meio do papo, elas entraram no mérito da Globo.

Durante a conversa, Marquezine abriu o jogo sobre o que viveu na emissora e disse que, para atuar lá, as mulheres precisam ser extremamente perfeitas. “Você viu muito isso dentro dos estúdios Globo. As atrizes tinham que ser sempre perfeitas. Não fazem nem cocô”, declarou a eterna Salete, da novela Mulheres Apaixonadas.

Continue a leitura no site TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Já leu todas as notas e reportagens da coluna hoje? Clique aqui.

Mais lidas