Bruna Marquezine sobre boatos de romance com L7: “Cheirinho de Pix”

Após diversos boatos sobre um possível affair de Bruna Marquezine e o rapper L7nnon, a atriz desabafou no Twitter e classificou os comentários como “cheirinho de oportunismo”. Recentemente, o cantor também se manifestou e negou os rumores. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, o affair já dura há alguns meses.

“Menina… do nada o cheirinho de pix… o cheirinho de oportunismo… de perseguição… deixa eu trabalhar e falar do meu trabalho em paz, gente. Eu fico quietinha na minha, não faço nada para ninguém. Eu hein”, escreveu Marquezine na rede social do passarinho azul.

Bruna Reis Maia, mais conhecida como Bruna Marquezine, nascida em 1995, é uma atriz e modelo brasileira. Natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ficou nacionalmente conhecida após interpretar a personagem Salete, em Mulheres Apaixonadas, da Rede GloboNurPhoto / Colaborador / Getty Images

Bruna começou a carreira artística aos 5 anos, realizando propagandas e participando de programas de TV. Após estrelar um comercial da Polícia Militar de São Paulo, que falava sobre suicídio, a menina chamou atenção de grandes diretores globais que a convidaram para dar vida a uma personagem de novelaEdward Berthelot / Colaborador/ Getty Images

A tal personagem foi Salete, uma menina que vivia um grande drama familiar desde o início da obra televisiva. A novela foi ao ar em 2003 e a atuação da pequena Bruna chocou os telespectadoresDominique Charriau / Colaborador/ Getty Images

Com o sucesso, Bruna ganhou fama nacional. No mesmo ano, foi convidada para estrear nas telonas com o filme Xuxa Abracadabra, em que interpretou a personagem Maria. Em 2005, aos 10 anos, integrou o elenco da novela América, interpretando a personagem Maria Flor, uma criança com deficiência visualEdward Berthelot / Colaborador/ Getty Images

Outra vez, Bruna foi aclamada e homenageada com a Medalha Tiradentes por abordar, com sucesso, as dificuldades enfrentadas por deficientes visuais. Em 2006, a atriz viveu Lurdinha, em Cobras & Lagartos, e, no ano seguinte, Maria Augusta, em Desejo ProibidoAntony Jones / Correspondente/ Getty Images

Em 2008, aos 14 anos, deu vida a protagonista Flor de Lys, na novela global Negócio da China, e, anos depois viveu a órfã Terezinha, em Araguaia. Em 2011, integrou o elenco de Aquele Beijo, onde interpretou Belezinha, uma rainha da beleza Mondadori Portfolio / Colaborador/ Getty Images

Em 2012, interpretou Lurdinha em Salve Jorge. Apesar do sucesso que fez dando vida a personagem, Bruna pensou em desistir da carreira por conta da objetificação do seu corpoJulien Hekimian / Colaborador/ Getty Images

“A primeira vez que me dei conta que era mulher e estava sendo objetificada foi quando estava vivendo a Lurdinha. Tinha acabado de fazer 18 anos e a cada semana falavam que eu tinha saído com um cara novo. Não tinha maturidade pra lidar com aquilo tudo”, contou em entrevista à revista Glamour Stephane Cardinale – Corbis / Colaborador/ Getty Images

Em 2014, a atriz foi convidada para viver Helena, durante a juventude da personagem, na segunda fase da novela Em Família. Na terceira, interpretou Luiza, filha de Helena (agora vivida por Júlia Lemmertz). No mesmo ano, também integrou o elenco de I Love Paraisópolis, dando vida à protagonista MarizetePascal Le Segretain / Equipe/ Getty Images

Em 2016, realizou as primeiras cenas de nudez na televisão. Na ocasião, interpretou a dançarina Beatriz dos Santos, na série Nada Será Como Antes. À época, a atriz revelou que a personagem foi o papel mais desafiador de sua carreiraFoc Kan / Colaborador/ Getty Images

Em 2018, Bruna interpretou a vilã Catarina de Lurton, em Deus Salve o Rei. Dessa vez, a atuação da jovem foi muito criticada. Apesar disso, a artista afirma que a personagem foi uma das mais gratificantes que já viveuLaurent KOFFEL / Colaborador/ Getty Images

Em 2019, estreou como protagonista nas telonas em Vou Nadar até Você, filme exibido no 47º Festival de Cinema de Gramado. No ano seguinte, Bruna anunciou a saída da Globo e resolveu dar uma pausa nos trabalhos na televisãoArnold Jerocki / Colaborador/ Getty Images

Nesse meio tempo, passou a ser vista em grandes desfiles e se tornou garota propaganda de marcas de grife como Miu Miu, Puma, Karl Lagerfeld e da joalheria H. Stern, por exemplo. No fim de 2020, Bruna Marquezine foi anunciada pela Netflix como nova contratada do streaming. Na plataforma, a atriz viveu Liz, na série MaldivasEdward Berthelot / Colaborador/ Getty Images

Em março de 2022, foi anunciada como a protagonista Penny no filme Blue Beetle, da DC ComicsMaria Moratti / Colaborador/ Getty Images

A fase em que Bruna esteve ainda mais em evidência foi enquanto se relacionou com o jogador Neymar. Em fevereiro de 2013, assumiu namoro oficialmente. Cheio de idas e vindas, perdurou até 2018, quando os dois resolveram colocar um ponto final na história de amorGabriel Cappelletti/amfAR / Colaborador/ Getty Images

A atriz ainda falou sobre as fofocas envolvendo o seu nome próximo ao lançamento de mais um filme. “Engraçado, né?! Estou só observando essa movimentação. E eu aqui no set da série que eu estou atuando, produzindo e codirigindo. 12 horas por dia, de domingo a quinta. Vai vendo… não vai rolar, gente ruim. Vocês não vão conseguir”, completou.

L7nnon também se pronunciouApós os rumores e os boatos na internet, o rapper utilizou os seus Stories para falar negar as fofocas. “Daqui a pouco eu vou estar casado e com filhos e só eu não vou saber kkk Já que o que importa é o que vai dar o que falar e não o que de fato é verdade!”.

