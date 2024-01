Bruno Engler lidera a corrida para Prefeitura de BH, diz pesquisa

Deputado estadual do PL tem 31,4% das intenções de voto; Rogério Correia (PT), aparece em 2º lugar com 21%

O deputado estadual Bruno Engler (PL) busca o apoio do governador Romeu Zema (Novo) Luiz Santana/ALMG – 14.dez.2023

1.jan.2024 (segunda-feira)



Pesquisa Atlas Intel divulgada no domingo (31.dez.2023) mostra o deputado estadual Bruno Engler (PL) na liderança da corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte, com 31,4% das intenções de voto. É seguido pelo deputado federal Rogério Correia (PT), com 21%, e Mauro Tramonte (Republicanos), com 11,6%.

O atual prefeito da capital mineira, Fuad Noman (PSD), é citado apenas por 5,5% dos entrevistados. Ele assumiu a Prefeitura no início de 2022, quando Alexandre Kalil (PSD), renunciou para disputar e perder a eleição pelo governo de Minas Gerais.

A pesquisa entrevistou 800 pessoas da cidade de Belo Horizonte por meio de uma metodologia chamada Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). O levantamento foi realizado de 25 a 30 de dezembro de 2023. A margem de erro é de 3 p.p. para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Eis a íntegra (PDF – 6 MB).

Eis o cenário eleitoral do 1º turno para prefeito de Belo Horizonte:

A pesquisa também perguntou aos entrevistados se eles aprovam ou desaprovam o desempenho dos seguintes líderes de governo: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador Romeu Zema (Novo) e o prefeito Fuad Noman (PSD).

Eis como responderam:

A pesquisa Atlas Intel foi realizada em 5 capitais no fim de 2023, além de Belo Horizonte.

