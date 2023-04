Bruno Gagliasso luta contra o racismo, mas propaga o machismo

Como mulher, não pude me calar ao ver uma postagem no Twitter onde Bruno Gagliasso defende a seguinte fala de Preto Zezé: “A tentativa de descredibilizar Manoel Soares já passou do limite do pessoal. O foco; quanto de desrespeito/maltrato de um homem preto no horário nobre, aceitaremos?! Se isso isso avança os [email protected] estão fadados a invisibilidade. Brancos antirrascistas, cadê vcs? Entrem em campo!”.

O ator, que adora se posicionar, mas por muitas vezes, fica claro, não entende do que está falando, apenas surfa na onda, comentou: “É isso e tá Mt claro! Tamo junto”.

O que Bruno Gagliasso, uma figura de muita visibilidade, não entende, é que está agindo igual ao que mais criticou no governo Bolsonaro: disseminando o ódio. Bruno está indo pelo disse e me disse porque nunca ouviu o outro lado e não está envolvido nos acontecimentos. Então, me digam… O que um homem branco, que já teve falas homofóbicas, como já resgatado na internet, tem que se meter?

Será que apesar de lutar contra o racismo, Bruno acha certo, em uma atitude machista, incentivar ainda mais o julgamento e o massacre a uma mulher? Pois é isso o que ele está fazendo, pois seu apoio, sem saber o que acontece do outro lado, faz com que seus seguidores se sintam à vontade para atacar Patrícia Poeta.

Vale lembrar que um vídeo da participação de Manoel no podcast da esposa do ator, Giovanna Ewbank, foi editado e usado na mídia para atacar Patrícia. Será que o casal não teve uma amostra do que aquele vídeo criou de ódio para cima de Patrícia? Não estou aqui para julgar se Manoel Soares ou Patrícia Poeta estão certos ou errados, mas ver alguém que se diz tão engajado, propagar uma atitude machista de ódio… não posso me calar.

Assim como você já errou, foi vítima de ódio e julgamento por suas falas e não gostou da situação, por que proporcionar essa mesmo mal para outro ser humano? Parece que você não evoluiu tanto assim e deveria guardar suas opiniões para você. Os filhos de Manoel estão sofrendo ataques, os pais de Patrícia estão sofrendo ataques… O que sua postura ajuda nisso? Em NADA.

Pare de botar mais lenha na fogueira. Se defende tanto assim Manoel, ajude com que os ataques parem e no meio do caminho, se sua postura machista permitir, procure Patrícia Poeta para saber o lado dela para poder emitir uma opinião. Lembrando que em sua participação e de sua esposa no programa da mesma, foram tratados com todo respeito e educação que você não está tendo.

Lembre- se que, além de filhos negros, que todos juntos devemos lutar para que nunca mais sofram racismo, você tem uma filha, e tenho certeza de que você não desejaria que ela seja vítima de machismo simplesmente porque alguém resolveu opinar sobre um assunto que não sabe sobre todos os lados.

Coloque a mão na consciência antes de propagar o ódio a quem nunca lhe fez mal.

Só para ficar claro, e não restar dúvidas sobre o que é machismo segundo o dicionário: “substantivo masculino. Comportamento que rejeita a igualdade de condições sociais e direitos entre homens e mulheres”.

E aí, Bruno, acha mesmo que sua atitude não foi machista ao não ouvir ou dar direito de defesa a uma mulher que vem sendo atacada e que permanece calada?