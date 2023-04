Bruno Motta faz road show para divulgar seu trabalho

O cantor Bruno Motta realizou um grande road show (pé na estrada) pela capital e em cidades do norte do Paraná e do interior do estado de São Paulo. Foram 15 dias conhecendo novas cidades, participando de programas de rádio e TV, shows de amigos para divulgar seu trabalho a novos públicos. Foram realizados também muitos encontros de negócios com produtores de eventos e empresários do ramo artístico.

Na agenda teve até um Arquivo Confidencial na TV Cidade de Ibitinga – SP, no qual rolaram as mais profundas emoções com retrospectiva da carreira e a participação de amigos e familiares, com inserções ao vivo. A programação como um todo, teve a direção dos excelentes produtores artísticos Júnior Mendes e Braian Trindade.

A programação incluiu Curitiba (gravação do DVD do Loubet), Londrina (RicTv e TV Taroba), Bauru (Top FM, Fib360), Jaú (Pérola FM), Bariri(Clube FM),Ibitinga(Máxima FM), Ibitinga (TV Cidade Ibitinga no programa de Geleia e Sebastião Carvalho)

Em um balanço geral, Bruno Motta avaliou com muita positividade todas as oportunidades que teve de divulgar seu trabalho atual e já dar alguns spoillers dos próximos lançamentos, realizar contatos e tratativas comerciais com produtores, mas, acima de tudo, de muita gratidão pelas novas amizades conquistadas.

A receptividade do público ao trabalho apresentado foi excelente, provocando inclusive um aumento expressivo de acessos nas redes sociais do artista. “O carinho com que fui recebido pelos apresentadores das rádios e TVs em que estive e pelo público em geral que interagiu na programação, foi o ponto alto de todo esse trabalho. Só tenho a agradecer aos meus produtores, que deram o máximo para que tudo saísse da melhor maneira possível, aos apresentadores e ao público pela acolhida carinhosa, e prometer que em breve estarei levando meu novo show a cada uma dessas cidades que visitei, para estreitar mais ainda nossos laços. Fiquem ligados!”, promete Bruno Motta.

