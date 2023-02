Buscas por vítimas entram no 7º dia; Alckmin deve sobrevoar o litoral de SP

São Paulo – As buscas por vítimas dos deslizamentos no litoral norte paulista continuam neste sábado (25/2), sétimo dia de procura. Até o momento, foram confirmadas 57 mortes na tragédia ocorrida após fortes chuvas na região.

Em São Sebastião, cidade mais castigada pelo temporal, morreram 56 pessoas. Em Ubatuba, o desastre também matou uma criança. A Defesa Civil informa que 10 corpos precisam ser identificados. Entre as vítimas identificadas e liberadas para sepultamento, há 16 homens, 16 mulheres e 15 crianças.

O vice-presidente Geraldo Alckmin tem agendado para este sábado (25/2) um sobrevoo das áreas atingidas por temporais no litoral. Alckmin também visitará o navio-aeródromo multipróposito Atlântico que está atuando como hospital de campanha no cais de São Sebastião.

Alckmin e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também vão se reunir com Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião, no Teatro Municipal. Após essa programação, os representantes do governo Lula pretendem atender a imprensa.

Segundo a Defesa Civil, também há 2.251 pessoas desalojadas e 1.815 desabrigadas devido à tragédia, totalizando mais de 4 mil indivíduos sem moradia.

Desde o início da semana, a Defesa Civil tem orientado os turistas a deixarem a região para facilitar o trabalho de resgate, não sobrecarregar o trânsito e evitar o consumo de insumos importantes em situações de emergência.