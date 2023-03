“Haddad já era”, diz Mendonça de Barros

O economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ex-ministro das Comunicações no governo FHC e ex-diretor do Banco Central (BC), acredita que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, passa por um acelerado desgaste dentro do governo. E qual a consequência desse processo? “Ele já era”, afirma. Por que e como isso aconteceria é o que ele explica a seguir, em entrevista ao Metrópoles.

O senhor diz que fatos recentes evidenciam um processo de desgaste do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Por quê?

O Haddad está enfraquecendo porque tenta construir no governo uma política econômica que é radicalmente contra o que pensam os economistas e os políticos do PT. Por isso, vai cair. Pode não ser agora. Mas vai cair.

E quais são esses fatos que estariam enfraquecendo o ministro?

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, deu declarações dizendo que o banco não vai se calar sobre questões de política fiscal. O presidente Lula disse que não tem pressa para fechar o arcabouço fiscal, que só vai ver isso depois que voltar da China (no domingo, 26/3). O ministro da infraestrutura (Renan Calheiros Filho) também disse que a nova regra fiscal deve permitir investimentos. Além do mais, o Banco Central (BC) não vai reduzir a taxa de básica de juros, a Selic, na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom, cujo encontro ocorre entre terça, 21/3, e quarta, 22/3). E, hoje, o Lula já voltou a falar mal do BC. Você começa a juntar tudo isso e percebe que o Haddad já era.

Mas o presidente do BNDES negou que haja qualquer tipo de confronto com a Fazenda. Citou que o banco vai realizar um seminário, no qual a política fiscal será discutida, mais isso vai ocorrer depois da apresentação do arcabouço.

Isso não muda nada. Mais parece que levou um puxão de orelha. E ele disse também que vai defender uma política econômica que priorize o crescimento, “pisando com o pé esquerdo”. Esse é o padrão.

E qual é a visão da política econômica defendida pelo PT que não combina com as ações de Haddad à qual o senhor se referiu?

Para o PT, o importante para o crescimento é o consumo. E se o consumo está baixo no lado privado, você o substitui pelo consumo do setor público. Mas o importante não é isso. O fundamental é o investimento. Eu já tenho 80 anos e posso falar certas coisas. Isso vai dar confusão como deu com a Dilma.

O que o senhor acha da polarização em torno da discussão fiscal, que opõe defensores de uma política expansionista e os que pregam um controle mais severo, com um arcabouço mais rigoroso?

Esse enfrentamento de posições é comum e sempre aconteceu. Mas, para mim, neste momento, ninguém está certo, nem os que defendem a expansão de gastos, nem a Faria Lima, que quer cortes.

Por que os dois lados estão errados?

O Brasil tem que ter equilíbrio na dívida pública. Isso é básico. Ela não pode subir constantemente. Por outro lado, estamos entrando num ciclo de crescimento muito baixo. Assim, também não está certa a turma que tenta impor que a inflação caminhe para o centro da meta (de 3,25%, em 2023), depois de um choque externo tão grande (com a pandemia e a guerra na Ucrânia). E a situação está ficando complicada. Essa história de férias coletivas na indústria é séria. E vamos ter mais uns dois meses de crescimento muito fraco.

Se os dois lados estão errados, como resolver o problema?

A melhor forma de resolver isso é fixando um superávit primário (o resultado positivo entre todas as receitas e despesas do governo, excetuando gastos com pagamento de juros) de 1,5% do PIB (Produto Interno Bruto). Isso teria de ser obrigatório todo ano e mostraria que o governo vai pagar um pedaço dos juros da dívida. Pode até estabelecer que, quando o crescimento econômico for maior, se o primário também for maior, você compensa isso lá na frente. Ou seja, num período de avanço menor do PIB, pode fazer um primário menor ou até um déficit.