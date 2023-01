Cabeleireira de Prado, acompanha manifestação em Brasília

Cabeleireira do município de Prado, que acompanha as manifestações no distrito federal, utiliza redes sociais para pedir apoio e fala sobre condições nos acampamentos.

Darlene Silva Costa, utilizou seu perfil no instagram @darlenecabeleireiraoficial, que destinou da cidade de Prado, para apoiar as manifestações do último domingo (08) de janeiro, que terminou com a depredação das instituições federais que representam os poderes executivo, legislativo e judiciário.

A cabeleireira denúncia as más condições e orientações, na tentativa de efetuarem a prisão de todas as pessoas que permanecem nos locais improvisados como acampamentos.

A mulher chegou a registrar durante a transmissão ao vivo um atendimento a uma senhora, pelos bombeiros. Após um mal estar súbito.