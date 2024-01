Mãe agride filha de 16 anos com barra de ferro por não aceitar namoro

Goiânia – Uma mulher é suspeita de ter agredido a própria filha adolescente por não aceitar o namoro da jovem de 16 anos com outra adolescente de 17. O caso aconteceu nessa quarta-feira (3/1), em Trindade, na região metropolitana da capital goiana.

De acordo com a delegada que investiga o caso, Cássia Borges, a barra ferro utilizado na agressão é um suporte de guarda-roupa. Segundo ela, a mulher se descontrolou e bateu com o objeto no braço e no rosto da vítima, que precisou levar pontos.

Sem flagrante de agressão da mãe De acordo com Cássia Borges, a suposta autora, que não teve o nome divulgado, não foi presa, já que não existiu situação de flagrante. No entanto, ela deve ser ouvida ainda nesta sexta-feira (5/1).

A adolescente contou à delegada que assumiu o namoro com outra menina há aproximadamente um mês. Porém, o relacionamento não foi aceito pela mãe, que disse que a filha só poderia “decidir sobre isso quando se tornasse maior de idade”.

Ainda segundo a polícia, no dia anterior à agressão, as duas tiveram uma briga por ela não ter terminado o namoro. Já no dia seguinte, a mulher teria chamado a filha para fazer o almoço e neste momento, teria iniciado uma discussão, que terminou com a agressão.