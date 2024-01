Caco Pires, ex-Camargo Corrêa, comemora bodas de ouro na Suíça

Celebração contou com 4 dias de eventos em hotéis e restaurantes da vila Gstaad; veja fotos e vídeos

Convidados e organizadores do evento postaram fotos e vídeos nas redes sociais; acima, mesa com a decoração da noite de fondues, realizada no hotel Gestaad Palace Reprodução/Instagram @boutiquede3 – 13.jan.2024

Carlos Pires de Oliveira Dias, 71 anos, ex-conselheiro da administração da construtora Camargo Corrêa e acionista da rede de farmácias RaiaDrogasil, convidou familiares e amigos para comemorar os 50 anos –bodas de ouro– do casamento com Regina de Camargo Pires Oliveira Dias, 69 anos.

A celebração foi realizada em Gstaad, uma vila na Suíça, de 3ª feira (9.jan.2024) a 6ª feira (12.jan).

Caco, como é conhecido o bilionário brasileiro, e sua mulher promoveram 4 dias de eventos em hotéis e restaurantes luxuosos na vila localizada a 86,5 km a sudoeste da capital, Berna. A empresa Boutique de 3 organizou o evento.

Os convidados e organizadores publicaram fotos e vídeos da celebração nas redes sociais.

A sequência de eventos inclui:

3ª feira (9.jan.2024) – uma noite de fondues no hotel Gstaad Palace –uma diária para março custa de R$ 8.767 a R$ 16.457; 4ª feira (10.jan.2024) – evento no Chlosterli, casa de eventos cuja estrutura data do século 19; 5ª feira (11.jan.2024) – evento no hotel Alpina Gstaad –uma diária para março custa de R$ 8.231 a R$ 19.206; 6ª feira (12.jan.2024) – baile no Gstaad Palace. Assista (3min4s):

Veja imagens:

Reprodução/Instagram @boutiquede3 – 13.jan.2024

Decoração do evento com fondues, no Gstaad Palace

Reprodução/Instagram @boutiquede3 – 13.jan.2024

Decoração do evento com fondues, no Gstaad Palace

Reprodução/Instagram @boutiquede3 – 13.jan.2024

Decoração do evento com fondues, no Gstaad Palace

Reprodução/Instagram @boutiquede3 – 13.jan.2024

Decoração do evento com fondues, no Gstaad Palace

Reprodução/Instagram @boutiquede3 – 13.jan.2024

Decoração da noite no Chlosterli Club, uma das casas de festas mais famosas e prestigiadas dos Alpes Suíços

Reprodução/Instagram @boutiquede3 – 13.jan.2024

Decoração da noite no Chlosterli Club, uma das casas de festas mais famosas e prestigiadas dos Alpes Suíços

Reprodução/Instagram @boutiquede3 – 13.jan.2024

Decoração da noite no Chlosterli Club, uma das casas de festas mais famosas e prestigiadas dos Alpes Suíços

Reprodução/Instagram @boutiquede3 – 13.jan.2024

Decoração da noite no Chlosterli Club, uma das casas de festas mais famosas e prestigiadas dos Alpes Suíços

Reprodução/Instagram @boutiquede3 – 13.jan.2024

Decoração da noite no Chlosterli Club, uma das casas de festas mais famosas e prestigiadas dos Alpes Suíços

Reprodução/Instagram @boutiquede3 – 13.jan.2024

Decoração do evento no Alpina Gstaad, hotel de luxo onde integrantes da família real de Mônaco já se hospedaram

Reprodução/Instagram @boutiquede3 – 13.jan.2024

Decoração do evento no Alpina Gstaad, hotel de luxo onde integrantes da família real de Mônaco já se hospedaram

Reprodução/Instagram @boutiquede3 – 13.jan.2024

Decoração do evento no Alpina Gstaad, hotel de luxo onde integrantes da família real de Mônaco já se hospedaram

Reprodução/Instagram @leobaccin – 13.jan.2024

Enfeite de mesa na festa “Golden Party”; na base, é possível ler o nome de Caco e Regina Pires no cartão

Reprodução/Instagram @leobaccin – 13.jan.2024

Decoração da “Golden Party”, inspirada nas bodas de ouro do casal

Reprodução/Instagram @leobaccin – 13.jan.2024

Salão da “Golden Party”, realizada no hotel Gstaad Palace

Reprodução/Instagram @leobaccin – 13.jan.2024

Salão da “Golden Party”, realizada no hotel Gstaad Palace Contexto A Camargo Corrêa foi alvo de investigação na operação Lava Jato em 2015. A empreiteira, ao lado da UTC, foi acusada de praticar crimes de cartel e licitatórios contra a Petrobras.

A empresa fechou acordo com o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e pagou R$ 104 milhões. Assumiu ter participado de cartel para licitações da estatal.

Em 2019, Carlos Pires de Oliveira Dias foi acusado por Luciano Mestrich Motta, diretor estatuário de Finanças e Controladoria da Camargo Corrêa, de autorizar um desvio de R$ 40 milhões. A Camargo Corrêa negou as acusações.

Regina Camargo Pires de Oliveira Dias, mulher de Carlos, é herdeira da empreiteira Camargo Corrêa. Foi citada na lista de bilionários brasileiros da investigação internacional Paradise Papers –da qual o Poder360 participou em 2017.

O patrimônio de Carlos Pires de Oliveira Dias e de sua família em 2021 era de R$ 2,35 bilhões, segundo a Forbes.