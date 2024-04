Ministro diz que sede do União Brasil no Pará foi alvo de ataque

Celso Sabino (Turismo) afirma que marcas de tiro foram encontradas no local; ele também é presidente estadual da legenda

Ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-PA) disse já ter levado o caso à Polícia Federal; na foto, o ministro durante entrevista ao Poder360 em julho de 2023 Sérgio Lima/Poder360 – 19.jul.2023

PODER360 22.abr.2024 (segunda-feira) – 23h51



O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-PA), afirmou nesta 2ª feira (22.abr.2024) que a sede do seu partido em Belém do Pará foi alvo de tiros de armas de fogo na madrugada. O político, que é natural da cidade e foi deputado estadual e federal pelo Estado, afirmou que o episódio “atenta contra a democracia”.

Em nota, Sabino, que também é presidente estadual do partido, afirmou que foram encontradas marcas de tiro nas janelas do local nesta manhã. Segundo ele, a PF (Polícia Federal) foi acionada para investigar o caso.

“O União Brasil segue firme nas suas convicções de defesa do Estado Democrático de Direito, do Desenvolvimento econômico e Social do País e do Bem-Estar dos paraenses e de todos os brasileiros”, disse em nota.

O Poder360 procurou a PF e a Polícia Civil do Pará, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.