Caetano Veloso consegue penhorar receita do livro de Olavo de Carvalho

1 de 1 Cantor Caetano Veloso se apresenta para pacientes do Hospital Sarah, em Brasília – Metrópoles – Foto: Wey Alves/MetrópolesCaetano Veloso conseguiu penhorar a receita dos livros de Olavo de Carvalho, que morreu em janeiro de 2022. O músico entrou na Justiça por conta das ofensas publicadas pelo escritor nas redes sociais em 2017. O pedido do cantor foi acatado pela 50ª Vara Cível do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois.

Carvalho acusou Veloso de pedofilia em 2017 e foi condenado pela Justiça a pagar uma multa diária de R$ 10 mil por não ter apagado as menções. Na última atualização, feita no ano em que o escritor morreu, estava em R$ 3.372.608,33.

O juiz Guilherme Pedrosa Lopes, responsável por proferir a decisão, explicou que a universalida de bens do espólio de Olavo de Carvalho responde pelas dívidas contraídas por ele enquanto o inventário não for finalizado.

Dessa maneira, a execução da sentença deve permanecer direcionada ao espólio. De acordo com a Editora Record, o livro de Carvalho totaliza o montante de R$ 8.016,40.

