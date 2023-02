Há 7 anos sem fazer shows, saiba quanto Rihanna investiu no Super Bowl

O retorno triunfante de Rihanna aos palcos se aproxima, após sete longos anos de espera. A cantora se apresenta no intervalo do Super Bowl no próximo domingo (12/2), o jogo final da principal liga de futebol americano, a NFL. Com conversas dos bastidores falando de um show de tirar o fôlego, a coluna LeoDias conseguiu descobrir quanto a cantora investiu no espetáculo.

Ao todo, 10 milhões de dólares foram aplicados na apresentação, cerca de R$ 52 milhões na cotação atual. Dentre esse valor, 6 milhões de dólares saíram do bolso da própria Rihanna, que tem promovido a apresentação com força, envolvendo até mesmo sua marca de produtos de maquiagem e cuidados com a pele, a Fenty Beauty.

Rihanna – Savage x Fenty – Colecao Game Day – CAPA

Savage x Fenty/Divulgação

Rihanna – Savage x Fenty – Colecao Game Day – Look 3

A marca de lingeries, pijamas e roupas casuais sempre passou uma imagem progressista e inclusivaSavage x Fenty/Divulgação

Rihanna – Savage x Fenty – Colecao Game Day – Look 2

A Savage x Fenty foi o segundo baby de Rihanna. Após o sucesso da Fenty Beauty, a cantora resolveu se aventurar na modaSavage x Fenty/Divulgação

Rihanna no Brasil (O Globo)

Rihanna no Brasil (O Globo)Rihanna no Brasil (O Globo)

Rihanna – Savage x Fenty – Colecao Game Day – Look 1

A Game Day, nova coleção da marca, foi lançada para celebrar a participação de Riri no Super BowlSavage x Fenty/Divulgação

*****Foto-rihanna-cantora

Em 2007, Rihanna engatou namoro com o também cantor Chris Brown. Quase dois anos depois, no entanto, Brown foi preso e condenado por espancar a namorada. O caso ganhou repercussão internacional e a carreira do cantor, antes estrondosa, entrou em declínio Stefanie Keenan/Getty Images for Christian Dior

Rihanna’s Savage X Fenty Show Vol. 3 presented by Amazon Prime Video – Step and Repeat

A marca de lingerie Savage x Fenty é um dos maiores cases de sucesso do setorKevin Mazur/Getty Images for Rihanna’s Savage X Fenty Show Vol. 3 Presented by Amazon Prime Video

*****Foto-rihanna-cantora

“Lá em Barbados eu saía para beber mas nunca extrapolei. Eu vi o que as drogas e o álcool fizeram com o meu pai e nunca quero ficar fora de mim. Desde criança sempre soube o meu limite”, disse a cantora Samir Hussein/WireImage/via Getty Images

Se o valor do investimento para um único show te assusta, a coluna explica: a final da NFL é conhecida por convidar grandes artistas que entregam um espetáculo mega exclusivo no intervalo do jogo. Isso sem falar na correria dos bastidores, de montar o espaço da apresentação, se apresentar e desmontar tudo antes da pausa acabar.

As performances emblemáticas de The Weekend, Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars, Michael Jackson entre outros cantores de renome, permanecem sendo discutidas por um longo tempo. Katy Perry, por exemplo, se apresentou em 2015 e contou com mais de 118 milhões de telespectadores, se tornando a artista mais assistida do evento.

O retorno de Rihanna, tão ansiado não somente por fãs mas por amantes de música pop em geral, promete bater grandes recordes e pode alcançar números ainda maiores. Com todo esse investimento, também é difícil imaginar o contrário. O show e a disputa entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles pela taça da NFL acontecem no domingo (11/2) e serão transmitidos ao vivo no Brasil pela Rede TV.

