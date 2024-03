Caiado e Tarcísio chegam a Israel para reunião com Netanyahu

Os governadores de Goiás e de São Paulo devem permanecer no país do Oriente Médio até a 6ª feira (22.mar.2024)

Os governadores Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) viajaram a Israel para uma visita ao país, que está em conflito com o grupo extremista Hamas desde 7 de outubro de 2023. A expectativa é de que os 2 se encontrem com o presidente israelense, Isaac Herzog, e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Neste domingo (17.dom.2024), Caiado publicou em sua conta oficial no Instagram um registro da ida ao país do Oriente Médio. Eles viajaram a convite de representantes da sociedade civil. A expectativa é de que permaneçam em Israel até a 6ª feira (22.mar).

