Caixa libera saque do FGTS para população de cidades em estado de calamidade

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira, 20, que irá liberar o saque do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) para a população dos seis municípios do litoral de São Paulo que foram atingidos pelas fortes chuvas no fim de semana. A população que reside no Guarujá, Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião poderão entrar no aplicativo do FGTS, de maneira on-line, e, caso tenham algum valor na conta e não tenham realizado saque por motivo semelhante nos últimos 12 meses, poderão pedir a retirada dos recursos. Mesmo ainda não disponível, o valor máximo que poderá ser requisitado para retirada será de R$ 6.220,00. “O banco está auxiliando as autoridades locais no sentido de agilizar a solicitação de habilitação para liberação dos valores aos trabalhadores residentes nas áreas afetadas”, afirmou o banco estatal por meio de nota. Chamado de saque calamidade, a opção de retirada do dinheiro é uma modalidade em que o trabalhador requisita o saque de parte do saldo da sua conta no FGTS ou por necessidade pessoal, grave e urgente, ou em decorrência de um desastre netural em sua residência. Para que seja aceito, é necessário que o governo municipal tenha decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência, reconhecido por portaria do governo federal.

