Cajado nega atraso do arcabouço fiscal e promete relatório para a próxima sexta-feira

O deputado federal Claudio Cajado (PP-BA), relator do arcabouço fiscal na Câmara do Deputados, negou que a análise da proposta esteja sofrendo atraso e disse que a ideia é apresentar seu relatório na sexta-feira, 12. Em conversa com jornalistas nesta manhã, Cajado afirmou que seu texto está “maduro” e pronto para ser votado na próxima semana. No entanto, o deputado admitiu que ainda não conversou com todas as lideranças para costurar apoio ao novo marco fiscal. Ao longo desta terça-feira, estão marcadas reuniões com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, e com a bancada do PSDB e do PL. À noite, o relator tem reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do governo.

Pela manhã, Cajado esteve também com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que divide com Padilha as conversas com o Congresso, sobretudo com o PSB, partido do qual é filiado. O relator disse que excepcionalidades ao texto estão sendo estudadas. Segundo ele, está “tudo acertado” para votar o arcabouço fiscal na semana que vem e que “não haverá dificuldades” para que a proposta seja aprovada. “É a lei mais importante do ano… Estamos conversando muito com os técnicos. Estamos discutindo tecnicamente o que contém no texto original”, disse ao chegar no prédio da vice-presidência para o encontro com Alckmin. “(É) necessário chegar em um ponto equilíbrio, porque estamos trabalhando com opostos”, destacou o parlamentar.