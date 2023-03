Calcinha Preta lança novo EP com homenagem a Paulinha Abelha

Essa é para você que adora escutar forró eletrônico e romântico. A banda Calcinha Preta, composta pelos vocalistas Daniel Diau, Silvânia Aquino e Bell Oliver, lançará seu EP 3, nesta quinta-feira (9/3), como parte do álbum Volume 30. A produção já está disponível nas plataformas digitais e conta com homenagem a Paulinha Abelha.

O EP 3 promete entregar músicas de temas que os fãs do grupo adoram como desilusões amorosas e paixões ardentes. Segundo Diau, será impossível ficar parado ao escutar as canções Versos e Promessas, Você Merece e Rastreador no Carro Corolla, produções criadas pelos compositores Macenna, Igor Costa, Jujuba e Jotta Reis.

“Volume 30 apresenta a verdadeira identidade de Calcinha Preta. Aqui você encontra de tudo. É música para dançar, sofrer, se apaixonar, beber e muito mais”, afirma Daniel Diau.

O audiovisual foi gravado em Aracaju, Sergipe, e apresentado ao ouvintes em EPs, a primeira parte foi disponibilizada em 13 de janeiro, a segunda foi liberada dia 30 do mesmo mês.

Ouça as faixas já lançadas:

Esse projeto conta com várias músicas de sucesso, 11 inéditas e três regravações, incluindo Ainda te Amo, uma homenagem feita à saudosa Paulinha Abelha.