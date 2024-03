Lula vai lançar Plano Juventude Negra Viva em ginásio de Ceilândia

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai até Ceilândia para lançar o Plano Juventude Negra Viva, na próxima quinta-feira (21/3). O evento de lançamento do projeto, que traz uma série de políticas de igualdade racial para jovens negros, vai acontecer às 9h, no Ginásio Regional da Ceilândia, ao lado da Estação de Metrô Guariroba.

O Plano é uma ação do Ministério da Igualdade Racial e da Secretaria Geral da Presidência da República. O documento traz 43 metas e 217 ações concretas pactuadas junto a 18 pastas ministeriais, para reduzir a letalidade e as vulnerabilidades que atingem a juventude negra e enfrentar o racismo estrutural.

Ativistas, parlamentares e autoridades vão fazer parte do evento. Pelo Distrito Federal, Max Maciel (PSol) é um dos representantes da Câmara Legislativa confirmados. O distrital estará na mesa do lançamento.

Plano O Plano Juventude Negra Viva foi construído de forma participativa ouvindo mais de seis mil jovens de todo o Brasil por meio da Caravana Juventude Negra Viva, que passou por todas as capitais do Brasil em 2023.

“As ações do Plano estão divididas em eixos que abarcam segurança pública e acesso à justiça; geração de trabalho, emprego e renda; educação; democratização do acesso à cultura e à ciência e tecnologia; promoção da saúde e garantia do direito à cidade e à valorização dos territórios; Esporte; Assistência Social; Segurança Alimentar e Nutricional; e Fortalecimento da Democracia”, divulgou o Ministério da Igualdade Racial.