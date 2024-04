Camaçari: Presidente do União Brasil declara apoio a Professora Angélica para vice de Flávio Matos

Foto: Divulgação

05 de abril de 2024 | 13:07

O presidente do União Brasil de Camaçari, Helder Almeida, declarou apoio à vereadora Professora Angélica (PP) para ocupar o posto de pré-candidata a vice-prefeita de Flávio Matos (União Brasil) nas eleições deste ano. Hélder e Angélica se reuniram nesta nesta sexta-feira (5) para discutir o cenário político no município e as estratégias com vistas ao pleito de outubro.

“Estamos aqui dando o nosso apoio para que ela possa compor a chapa com Flávio nessa que vai ser uma disputa histórica em Camaçari. Vamos estar juntos no apoio total, todo o partido vai estar fechado com isso. Flávio vai ganhar uma parceira importante na chapa, uma companheira combativa como você”, disse Helder.

Ele lembrou ainda que havia a possibilidade de a vereadora Fafá de Senhorinho (União Brasil) integrar a chapa, mas ressaltou a importância de dividir espaços com aliados. “Acho importante falar que nós tínhamos também uma candidata, que era Fafá, que tinha todas as condições também de ser a vice na chapa, mas manda a boa política que os espaços, sobretudo em chapas majoritárias, sejam divididos com os partidos coligados. E como o PP está com a gente. Conversei com alguns integrantes do nosso partido com a própria Fafá, essa é a nossa decisão.Vamos estar juntos no apoio total, todo o partido já está fechado com isso”, acrescentou.

Professora Angélica agradeceu o apoio e ressaltou a força do grupo do prefeito Elinaldo Araújo (União Brasil). “Vou dar tudo de mim, nossa comunidade também. Tenho orgulho de dizer que vim da periferia, sou uma mulher negra, guerreira, e estou abrindo portas para que outras mulheres possam estar na política. Eu digo todos os dias que quem ama cuida. A gente vai conseguir avançar mais ainda. Agradeço com todo o amor a esse grupo maravilhoso e vamos transformar Camaçari”, afirmou.

