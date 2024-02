Câmara abre investigação interna depois de ataque hacker

Mensagem publicada no perfil do X na Casa Baixa dizia que Moraes e Lula planejam golpe; foi apagada pouco depois

Perfil da Câmara dos Deputados no X foi invadido na manhã deste sábado (10.fev). Acima, imagem mostra fachada do Congresso Nacional Sérgio Lima/Poder360 – 28.01.2024

PODER360 10.fev.2024 (sábado) – 17h22



A Câmara dos Deputados informou que fará uma investigação interna para averiguar o ataque hacker ao perfil da Casa Baixa no X (ex-Twitter). A Casa também afirmou que acionou autoridades policiais.

Uma mensagem publicada por volta das 11h deste sábado (10.fev.2024) afirmou que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planejam um golpe de Estado. O autor da publicação pediu para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), o pastor Silas Malafaia e o influenciador Monark repostassem o post.

“O ditador Alexandre de Moraes destrói a democracia. Estão planejando um golpe de Estado orquestrado pelo Alexandre e por Lula. Serei caçado, mas estou lutando contra”, escreveu o invasor.

Segundo a Câmara dos Deputados, a mensagem ficou 15 minutos no ar. Para evitar novos ataques cibernéticos, a senha do perfil do X foi trocada.

Leia a íntegra da nota da Câmara:

“A conta oficial da Câmara dos Deputados no X foi hackeada na manhã deste sábado, 10, e postada uma mensagem injuriosa. Menos de 15 minutos depois, o texto foi apagado e imediatamente trocada a senha de acesso para que novos ataques cibernéticos não sejam realizados. As autoridades policiais e medidas de segurança foram acionadas. A Câmara dos Deputados também fará uma investigação interna. Estamos empenhados na melhoria contínua dos nossos processos de segurança para evitar que novos episódios como esse voltem a ocorrer.”