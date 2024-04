Camila Moura expõe traição de Lucas Buda antes do BBB24: “Já vacilou”

Nesta terça-feira (2/4), a ex de Lucas Buda, Camila Moura, rasgou o verbo e revelou que já havia sido traída por Lucas Buda antes do BBB24. A influenciadora abriu uma caixa de perguntas no Instagram e afirmou que o rapaz sabia que não teria uma segunda chance. “Já vacilou comigo”, disse.

“Lucas já vacilou comigo antes em relação à fidelidade no casamento e ele sabia que se fizesse de novo não teria perdão”, destacou. Para quem não lembra, toda a polêmica com Camila começou depois de Buda flertar com Pitel, em uma das festas foi reality da TV Globo, confidenciando que estava confuso com relação à sister.

No programa, Lucas chegou a citar um combinado entre ele e Moura, sem dar maiores detalhes. Questionada sobre o assunto, Camila assentiu que era sobre o caso extraconjugal do passado:

“Afinal, o que o Buda disse que só vocês sabiam? Foi sobre ter te traído?”, perguntou um seguidor. “Sim! Foi sobre isso, sim. Inclusive, se eu não me engano, não quero ver e nem procurar o vídeo, eles usam o termo ‘safô’, que é o fato de eu ter perdoado ele”, esclareceu.

A moça ainda contou que fez terapia de casal após o episódio e que, atualmente, segue com a ajuda psicológica individualmente. “Alguns dias depois, ele falou abertamente sobre isso [a traição], com todas as letras, para a senhorita em questão. Ela estava ciente de coisas do meu casamento que somente quatro pessoas sabiam, sem contar os nossos terapeutas, por isso, eu tive um piripaque no dia”, lembrou.

Sobre o divórcio, Camila confirmou que já deu entrada nos documentos: “Já entrei com esse processo de divórcio, sim. E é inevitável, uma hora eu vou ter que falar com ele. Uma hora, em algum momento, a gente vai ter que se encontrar, nem que seja para ele pegar as coisas dele, ver os cachorros ou sentar para conversar. Ou seja, lá o que for, é inevitável”.

Camila Moura garantiu, mesmo com algumas especulações na web, insinuando que ela retomará o casamento de 15 anos quando Lucas Buda deixar o Big Brother, que a decisão não tem volta. “Vamos esclarecer uma coisa. Vamos ser bem suscintos, objetivos e falar o português mais claro possível. A decisão do divórcio é, sim, definitiva”, concluiu.