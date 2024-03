BBB24: “Não sou briguento”, comenta MC Bin Laden com Fernanda

Depois de quase ir às vias de fato com Davi na noite dessa segunda-feira (25/3) durante uma briga generalizada, MC Bin Laden teve uma conversa sincera com Fernanda na tarde desta terça-feira (26/3). A produção do reality show da TV Globo ainda não se manifestou sobre o episódio e nem disse se irá expulsar ou não os brothers. “Acredita que lá fora eu não sou briguento?”, refletiu.

O MC, que está na berlinda junto com o rival, Leidy Elin e Alane, continuou o bate-papo enquanto fazia as malas. “A gente briga, mas a gente se ama”, se declarou aos aliados. “Você briga e eu te amo”, ironizou a sister. “Não, a gente briga”, retrucou o rapaz. “Você briga”, insistiu a moça.

“Eu não brigo com você, evito ao máximo brigar contigo. Prefiro ficar puto, ficar calado, mas não gosto de ficar brigando contigo. Você acredita que lá fora eu não sou briguento?”, pontuou Bin.

Sem acreditar, Fernanda brincou: “Não sei não, hein?”. “Tô te falando, nunca arrumei briga lá fora. Pelo contrário, sempre era o que apaziguava a briga. Eu era o que separava, tipo Buda”, rebateu.

Nesta terça-feira (26/3), teorias e especulações ganharam a web e a pergunta que não quer calar é Davi e Bin serão expulsos? A coluna Fábia Oliveira, que sabe de tudo e mais um pouco, descobriu com exclusividade que, provavelmente, não. Um passarinho verde contou que a única certeza é que o cronograma da semana vai seguir sem mudanças.

Ou seja, nesta noite acontece a eliminação normalmente, decidindo a eliminação entre Leidy Elin, Davi, MC Bin Laden e Alane, que disputam o voto do público para permanecerem na casa, como de costume.

Mais cedo, alguns participantes tentaram adivinhar o que Boninho determinará. “Vai dar em nada, não. Só vai dar se repercutir muito lá fora”, confabulou Leidy Elin. “Depende. Se um dos dois for muito preferido, não vai expulsar. Se alguma pessoa gostar muito dos dois, vai dar aquela volta, justificar”, palpitou Giovanna Pitel.

De manhã, o Raio-X foi cancelado e, logo em seguida, os confinados participaram de uma dinâmica de um dos patrocinadores, exaltando a amizade. Até agora, nenhum movimento, publicação ou pronunciamento do Big Boss, que costuma interagir bastante sobre o programa nas redes sociais. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.