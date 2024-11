Camila Silveira palestrará em imersão voltada para mulheres que buscam sucesso

No dia 30, São Paulo recebe a Imersão Phoenix

São Paulo será palco de uma promissora imersão voltada para Mulheres que buscam sucesso e transformação na vida profissional e pessoal. A Imersão Phoenix acontecerá na Vila Mariana, em São Paulo, dia 30/11, e foi idealizada por Amanda Tayar e Jéssica Goulart (psicanalistas e especialistas em mentalidade, mentoras e palestrantes) para mulheres que querem reestruturar e ressignificar sua vida nos aspectos pessoais e

profissionais.

O ambiente será propício para transformação e conexão entre mulheres, onde será vivenciada uma experiência única de transformação!

Este evento é dedicado a promover a cura de traumas, crenças, ciclos negativos e focos disfuncionais, além de ensinar cada participante a conquistar e atrair o sucesso pessoal, emocional, profissional e espiritual.

Através de palestrantes renomadas nas áreas de psicologia, psicanálise, neurociência, medicina, empreendedorismo feminino, PNL e outras, as participantes terão vivências únicas que transformarão por completo as suas vidas.

A Imersão Phoenix é uma oportunidade de se reconectar com sua essência e descobrir caminhos para alcançar sua melhor versão.

As visitantes podem esperar:

Conexão entre Mulheres:

Fomentamos um espaço acolhedor e seguro para que mulheres de todas as idades, profissões e religiões possam se inspirar mutuamente e compartilhar experiências.

Temas Relevantes e Práticos : Lei da atração, reprogramação mental, Emagrecimento, saúde, sucesso profissional, superação de traumas, relacionamentos de valor, comunicação e crenças limitantes são alguns dos tópicos que abordaremos juntos, buscando soluções práticas para o dia a dia.

Programação Especial:

Palestras Inspiradoras com Lideranças Femininas Oficinas

Práticas para transformação pessoal

Mesas-redondas com troca de vivências reais Networking para fortalecer suas conexões Dentre as palestrantes, a primeira edição conta com as idealizadoras Amanda Tayar e Jessica Goulart, além de outros nome renomados como Camila Silveira, Eliana Lopes, Mirelle Ruivo, Luma Vidal, Amanda Fernandes, Luna Noveli, Mariana Marmora e Ana Chaves – mulheres de sucesso que trazem vivências autênticas para enriquecer cada discussão.

Expectativas para a Imersão :

“Esperamos criar um ambiente de força feminina, inspiração e conexão profunda. Aqui você encontrará suporte para superar obstáculos pessoais e profisionais, alcançar o sucesso na vida amorosa e obter a cura necessária para realizar seus

Informações sobre o evento:

Data: 30 de novembro de 2024

Local: Casa do ADS

Endereço: Rua Santa Cruz, 541 Vila Mariana – São Paulo, SP

Horário: das 10:00 às 20:00h

Informações e ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/imersao-phoenix/2724148-

Instagram: @imersaophoenix