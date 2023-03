Camilla de Lucas denuncia caso de racismo com o noivo: “Estereótipo”

A influenciadora Camilla de Lucas relatou um caso de racismo vivido pelo noivo dela dentro do condomínio de luxo em que o casal mora no Rio de Janeiro. No Twitter, ela detalhou a situação vivida por Mateus Ricardo, também conhecido como Blecaute.

“Meu noivo saiu de casa, deixou o carro em casa e usou um carro de aplicativo. O condomínio aqui é de alto padrão, o cara viu ele saindo da nossa casa e perguntou: ‘você trabalha aqui dentro?’”, começou a ex-BBB.

Camilla disse ainda que na hora de sair do condomínio, Mateus explicou o caminho para a saída e o motorista afirmou que aquele não era o caminho. “É, o povo tem cara de trabalhador… Pelo estereótipo nunca vão achar que você mora ali”, desabafou.

A mansão do casal foi comprada no meio de 2022 e custou mais de R$ 1,5 milhão, incluindo reformas. Na época, ela disse à Quem que só em reformas gastou mais de R$ 800 mil, mas que buscava economizar ao máximo.

“Quero economizar para o meu dinheiro durar por muito tempo. Tento ter uma organização financeira, porque vim de baixo e me preocupo muito com meu futuro e de não ter mais condições um dia. Eu pesquiso muito antes de fechar negócio, olho preço, qualidade do material e também a estética dentro da linha do projeto que eu quis fazer”, explicou.