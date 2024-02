Família toma atitude para preservar Leidy Elin após plano de Boninho

Boninho decidiu armar um plano para brincar com a teoria do microfone criada por Leidy Elin no BBB24 e fez com que a sister trocasse o item em dois horários diferentes por dia na casa. A situação divertiu os internautas, já a família da trancista decidiu não se manifestar sobre a brincadeira para preservá-la.

De acordo com a Caras Brasil, a equipe de Leidy Elin informou que a mãe e o irmão da participante do BBB24 não se sentem confortáveis em comentar o fato. Os dois estariam receosos em falar algo e acabarem atraindo comentários negativos e ataques para a sister, podendo a prejudicar no jogo e fora dele.

Reprodução/BBB

Boninho BBB23 Foto: coluna Fábia Oliveira

Entenda o plano de Boninho contra Leidy Elin Boninho zombou de uma teoria criada por Leidy Elin sobre um possível favoritismo de Davi no BBB24, após o motorista de aplicativo voltar de mais um paredão. Segundo a trancista, a ficha dela de que o brother é querido pelos telespectadores do reality caiu depois de perceber que ele é o mais chamado para trocar o microfone, enquanto ela troca apenas de dois em dois dias.

Ao viralizar a situação, Boninho debochou da teoria e armou uma pegadinha para confundir a participante. Na madrugada desta quarta-feira (14/2), o diretor contou que vai chamar Leidy para trocar o item duas vezes por dois dias seguidos.

“Se troca de microfone no BBB é sinônimo de popularidade, Leidy vai ganhar dois dias de estreia!!! Hahahah. Brincando com teorias! Vamos trocar o microfone dela nessa quinta (15) e sexta (16). Às 12:00 e 17:00. Bora espiar”, escreveu ele.

Em um vídeo, Boninho ainda comentou que vai “devolver para ela a mesma teoria”.

“A Leidy criou uma teoria do microfone. Então a gente vai devolver pra ela a mesma teoria. Amanhã, ao meio-dia e às 17h, vamos trocar o microfone dela. Isso vai acontecer também na sexta, ao meio-dia e às 17h. Vai estar no VT. Vamos ver se essa teoria vai funcionar”, explicou.