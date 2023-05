Caminhão bate em mureta de viaduto, parte da estrutura cai e mata motociclista em Santo André

Um caminhão bateu em uma mureta de um viaduto na manhã desta sexta-feira, 5, na Avenida Santos Dumont, no Centro de Santo André, no ABC Paulista, em São Paulo. Parte da estrutura atingiu um motociclista que não resistiu aos ferimentos e morreu no local, segundo o Corpo de Bombeiros. Cinco viaturas da corporação foram empenhadas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. O acidente ocorreu por volta das 7 horas. Por conta do acidente, a via chegou a ser parcialmente interditada, mas foi liberada logo depois. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão. A causa do acidente ainda é investigada. O caminhão trafegava pelo viaduto, que liga a Avenida Dom Pedro I à Avenida Queirós dos Santos, no Centro. Durante o trajeto, o caminhão bateu na mureta, que caiu sobre o motociclista que trafegava pela Avenida Santos Dumont.

Leia também

Registro fake de vacinação de Bolsonaro em SP traz nome de Lula



Suspeito de matar homem em shopping na zona oeste do Rio de Janeiro é preso