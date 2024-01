“Caminho está posto”, diz deputado sobre ida de Marta Suplicy ao PT

O presidente Lula recebeu a ex-prefeita de São Paulo no Palácio do Planalto para falar sobre o tema nesta 2ª feira

Mateus Maia 8.jan.2024 (segunda-feira) – 12h41



O presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados, Rui Falcão (PT-SP), disse nesta 2ª feira (8.jan.2024), que “o caminho está posto” para que a ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy (sem partido) se filie ao PT. O movimento se dá visando a candidatura de Marta a vice-prefeita na chapa com Guilherme Boulos (Psol-SP) na disputa da capital paulista. As eleições municipais serão realizadas neste ano.

“Essa decisão vai caber a ela […] A prerrogativa de indicar a vice do Boulos, o combinado [é] que é do PT. O caminho está posto. Depende agora dela”, declarou a jornalistas.

Falcão participou de reunião no Palácio do Planalto, nesta 2ª feira, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Márcio Toledo, marido de Marta, e com a própria ex-prefeita. Atualmente, Marta Suplicy ocupa o cargo de secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo.

O deputado não revelou se Lula formalizou o convite e se Marta Suplicy aceitou, mas se disse confiante com a mudança.