A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Saúde, promoverá a Campanha de Multivacinação a partir do sábado (07) nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

A iniciativa, que consiste na atualização da caderneta de vacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos, ocorrerá até o dia 21 deste mês. Com a caderneta atualizada, é possível proteger este público de doenças como poliomielite, sarampo e rubéola.

É preciso apresentar Certidão de Nascimento ou RG da criança, CPF ou Cartão SUS da criança, RG do responsável e caderneta de vacinação com as doses anteriores registradas.

É prevista a oferta das seguintes vacinas:

BCG

Hepatite A

Hepatite B

Penta (DTP/Hib/Hep. B)

Pneumocócica 10-valente

Vacina Inativada Poliomielite (VIP)

Vacina Oral Poliomielite (VOP)

Vacina Rotavírus Humano (VRH)

Meningocócica C (conjugada)

Febre amarela

Tríplice viral

DTP (tríplice bacteriana)

Varicela

HPV quadrivalente

dT (dupla adulto)

dTpa (para gestantes)

Meningocócica ACWY

Confira abaixo as UBS que irão aderir a campanha no sábado (07), das 7h30 às 17 horas:

Bela Vista III

Castelinho

Centro

Colina Verde

Centro de Diagnose

Jerusalém

Liberdade I

Liberdade II

Monte Castelo

Nova América

Rural I (Duque de Caxias)

São Lourenço IV

Santa Rita

Santo Antônio

Tancredo Neves 2

Teixeirinha

Complexo Ubirajara

Ulisses Guimarães

Urbis

Vila Verde

Vila Vargas

Vila Caraípe

O post Campanha de Multivacinação começa neste sábado (07) apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.